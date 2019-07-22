СМИ: Чрезвычайное положение на Шри-Ланке продлено на месяц

Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим чрезвычайного положения, который был введен после терактов 21 апреля. Об этом сообщает новостной портал Ada Derana.

По данным издания, президент страны Майтрипала Сирисена выпустил декрет, согласно которому, чрезвычайное положение будет действовать в течение месяца с 22 июля в целях соблюдения общественной безопасности и порядка, а также для обеспечения поставок товаров и услуг первой необходимости.

Напомним, что 21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа произошло восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек.