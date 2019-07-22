Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Статья 1

Внести в статью 33 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1999, N 2, ст. 232; 2011, N 45, ст. 6329; 2012, N 29, ст. 3990) следующие изменения:

1) часть седьмую изложить в следующей редакции:

"На общества с ограниченной ответственностью, участниками которых являются только общероссийские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные подразделения), распространяется действие Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" при соответствии таких обществ с ограниченной ответственностью требованиям, установленным указанным Федеральным законом, и при условии, что сведения о таких обществах с ограниченной ответственностью внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.";

2) дополнить частями восьмой и девятой следующего содержания:

"Указанные в части седьмой настоящей статьи общероссийские общественные объединения инвалидов информируют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, о создании (прекращении деятельности) своих отделений (территориальных подразделений) в течение одного месяца со дня создания (прекращения деятельности) отделения (территориального подразделения) с приложением копии протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания соответствующего отделения (территориального подразделения).

Форма и порядок уведомления о создании (прекращении деятельности) отделений (территориальных подразделений) общероссийских общественных объединений инвалидов, указанных в части седьмой настоящей статьи, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2009, N 31, ст. 3923; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4071; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4198; 2017, N 31, ст. 4756; 2018, N 32, ст. 5106) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 11 статьи 4:

а) в подпункте "а":

абзац первый после слов "доли участия" дополнить словами "общественных объединений инвалидов,";

в абзаце третьем слова "в подпунктах "б" - "д" заменить словами "в подпунктах "б" - "д", "ж";

б) дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) участниками обществ с ограниченной ответственностью являются только общероссийские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные подразделения) и в таких обществах с ограниченной ответственностью за предшествующий календарный год среднесписочная численность инвалидов по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов;";

2) в статье 41:

а) дополнить частью 65 следующего содержания:

"65. В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в уполномоченный орган ежегодно с 1 по 5 июля представляются следующие сведения:

1) перечень обществ с ограниченной ответственностью, которые созданы до 1 декабря года, предшествующего текущему календарному году, и участниками которых являются только общероссийские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные подразделения), в случае соответствия таких обществ с ограниченной ответственностью условиям, установленным подпунктом "ж" пункта 1 части 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, - общероссийскими общественными объединениями инвалидов, которые и (или) отделения (территориальные подразделения) которых являются участниками соответствующих обществ с ограниченной ответственностью;

2) перечень общероссийских общественных объединений инвалидов и их отделений (территориальных подразделений), сведения о которых по состоянию на 1 июля текущего календарного года переданы в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с частями восьмой и девятой статьи 33 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", - федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций.";

б) часть 7 после цифр "62" дополнить цифрами ", 65".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

2. Указанные в части седьмой статьи 33 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) общероссийские общественные объединения инвалидов, отделения (территориальные подразделения) которых созданы до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, сведения о своих отделениях (территориальных подразделениях) в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин