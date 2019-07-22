Нефть, в зависимости от месторождения, где она добывается, отличается по своим химическим и физическим свойствам. Компания "Транснефть" смешивает нефть, получая определенные сорта, из которых одним из основных является сорт Urals.

"РГ" собрала информацию о том, каковы параметры качества нефти, что оказывает на них влияние, и в чем особенности технологий по стабилизации качества сырья.

Откуда пошла российская нефть

Российские нефти представлены на мировом рынке тремя основными сортами: Urals, Siberian Light и ESPO. Это сложные смеси, сформированные в результате смешения нефти из различных месторождений. Сорт ESPO, например, представляет собой смесь нефти месторождений Западной, Центральной и Восточной Сибири, а сорт Siberian Light сформирован в основном легкой нефтью Западной Сибири. Одним из основных параметров, по которому классифицируют сорт нефти, является содержание серы. Помимо этого, нефть классифицируют по плотности.

Малосернистую и сернистую нефти добывают в основном в Западной и Центральной Сибири. Основу добычи Урало-Поволжского региона составляют тяжелые сернистые и высокосернистые нефти. Сырье Тимано-Печорской нефтегазовой провинции - это сернистые нефти с повышенным (относительно остальных регионов) содержанием парафинов: для их транспортировки часто используют системы подогрева. Запасы Восточной Сибири считаются новыми, так как промышленное освоение месторождений там началось сравнительно недавно. По качественным показателям - это легкие малосернистые нефти. Смешиваясь с грузопотоками из Западной и Центральной Сибири, они определяют показатели качества восточного направления. Основной российский экспортный сорт Urals формируется из нефти Западной Сибири, Урало-Поволжского региона и Тимано-Печорской провинции. Это сернистый сорт. Его поставляют на экспорт через порты Новороссийск, Приморск, Усть-Луга и по системе "Дружба", а также на внутренний рынок Европейской части страны.

Внутри сорта показатель по сере разнится в зависимости от направлений. Так, по нефтепроводу и через порт Усть-Луга идет нефть со значением 1,7 процента, через Приморск - 1,55, через Новороссийск - 1,5 процента.

Сорт Siberian Light формируется на основе легкой и малосернистой нефти западносибирских месторождений и поставляется на экспорт через порт Новороссийск и на южную группу заводов. Процентное содержание серы в этой смеси не превышает 0,6 процента.

Экспортный сорт Urals формируется из нефти Западной Сибири, Урало-Поволжского региона и Тимано-Печорской провинции

Сорт "Восточная Сибирь-Тихий Океан (ВСТО, или ESPO) формируется из нефти месторождений Западной, Центральной и Восточной Сибири. Содержание серы в нем не должно превышать 0,65 процента.

Технологии контроля

Нефть в трубопроводную систему принимается на приемо-сдаточных пунктах (ПСП), сдача нефти из системы производится также на ПСП. Располагаются ПСП вблизи нефтеперекачивающих станций или других объектов инфраструктуры "Транснефти". Требования к приемо-сдаточным пунктам на приеме нефти в систему и на сдаче конечным потребителям едины. На ПСП обязательно должны быть узлы учета нефти - системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН), поверочные установки, испытательные лаборатории, операторные, иные вспомогательные помещения и системы.

Каждая партия нефти при приеме от грузоотправителя в трубопроводную систему "Транснефти" и при сдаче грузополучателям проходит процедуру входного и выходного контроля качественных параметров. По требованиям ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия" контроль ведется по 11 показателям. По результатам испытаний оформляют паспорт качества. Информация обо всех без исключения партиях документирована и оформлена в установленном порядке актами и паспортами.

Для контроля показателей на пунктах приема и сдачи нефти установлены блоки контроля качества и химико-аналитические лаборатории. Все лаборатории, участвующие в коммерческом учете нефти, аккредитованы в национальной системе "Росаккредитация". Контроль показателей качества производится автоматизированными и лабораторными средствами измерения. Приборы и средства измерения внесены в Государственный реестр и находятся в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Также в компании внедрен программный информационный комплекс контроля качества нефти (входных и выходных параметров). В нем реализован коммерческий учет качества нефти при приеме и сдаче (программа АСКАН), оперативный учет качества нефти (программа АСОКН) и лабораторный контроль проведения анализов качества нефти (программа ЛИМС). Информация о качестве нефти от средств измерения в режиме онлайн передается на различные уровни управления системой: в районные нефтепроводные управления, дочерние предприятия и в штаб-квартиру "Транснефти".

Схема грузопотоков

Нефть по системе "Транснефти" транспортируется согласно "Схеме нормальных (технологических) грузопотоков", которая является Государственным нормативным документом и утверждается Минэнерго России. По такому параметру, как содержание серы, в ней нормированы все крупные транспортные грузопотоки - от пунктов приема до пунктов сдачи. В результате обеспечиваются поставки заданного качества на внутренний рынок (15 сортов) и экспорт (6 сортов).

Крупные инфраструктурные проекты компании в перспективе тесно связаны с освоением новых месторождений

Процесс формирования смеси в транспортных грузопотоках технологически связан с ресурсной базой нефти, ее качественным составом, объемами добычи, характеристиками объектов системы магистрального транспорта. В схеме грузопотоков отражаются изменения транспортной инфраструктуры, ввод новых объектов.

Руководствуясь нормами схемы, компания поставляет малосернистую нефть отдельными выделенными потоками в восточном направлении по системе ВСТО на восточную группу НПЗ, на экспорт в Китай и через порт Козьмино, а также в западном направлении на группу НПЗ Краснодарского края, Волгоградский НПЗ и на экспорт через порт Новороссийск. Сернистая нефть поставляется на центральную группу НПЗ, НПЗ Урало-Поволжья и на экспорт через порты Новороссийск, Приморск, Усть-Луга и по нефтепроводной системе "Дружба". Высокосернистая нефть идет на Уфимскую группу НПЗ и в смеси на заводы Урало-Поволжья.

Крупные инфраструктурные проекты компании в исторической перспективе тесно связаны с освоением новых месторождений. В свою очередь прием новых ресурсов активно влиял на изменение показателей качества транспортируемой по системе магистральных нефтепроводов нефти. С 2009 года растет прием малосернистых ресурсов, что связано с разработкой Ванкорского месторождения и запуском транспортной системы Восточная Сибирь - Тихий Океан (ТС ВСТО), Куюмба - Тайшет и Заполярье - Пурпе.

В 2009 году началось активное освоение Ванкорского месторождения. Это увеличило прием западносибирской малосернистой нефти. В том же году введена в эксплуатацию ТС ВСТО. Эта магистраль позволила не только перенаправить малосернистую нефть на восток, но и наращивать ресурсную базу Восточной Сибири. В свою очередь, запуск магистральных нефтепроводов Заполярье - Пурпе и Куюмба - Тайшет в 2016 году дал возможность подключить к системе новые месторождения Западной и Восточной Сибири (Мессояхское, Пякяхинское, Яро-Яхинское, Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское).

Но с 2010 наблюдается устойчивый рост приема высокосернистых ресурсов, добываемых в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Оренбургской и Самарской областях. Для снижения показателей сернистости на западных грузопотоках в 2014 году реализован проект по отводу башкирской высокосернистой нефти в восточном направлении, что стабилизировало показатели качества сырья, идущего на российские НПЗ и на экспорт в западном направлении. В конце 2018 года запустили нефтепровод Нижневартовск - Александровское для перенаправления сернистых ресурсов в восточном направлении. Тем самым обеспечивается мобильность высвобожденных объемов малосернистого сырья и возможность его поставок как в западном, так и восточном направлениях транспортировки.

С 2015 года в Коми идет увеличение приема аномальной по своим реологическим свойствам нефти Ярегского месторождения. В 2018 году сдача этой нефти с высокой плотностью и вязкостью увеличена более чем на 1 миллион тонн в год (в сравнении с 2015 годом)". Чтобы не ухудшать показатели качества сырья, идущего на НПЗ северо-запада страны, с прошлого года нефть Тимано-Печорского региона идет в направлении порта Приморск.

Справка

По содержанию серы нефть делится на четыре класса:

- малосернистая (не более 0,6 процента, класс 1)

- сернистая (от 0,61 до 1,8 процента, класс 2)

- высокосернистая (от 1,81 до 3,5 процента, класс 3)

- особо высокосернистая (более 3,5 процента, класс 4)

Западное экспортное направление

Сернистые сорта:

- Urals "Приморск" (содержание серы до 1,65 процента)

- Urals "Дружба", Urals "Усть-Луга" (содержание серы до 1,8 процента)

- Urals "Новороссийск" (содержание серы до 1,55 процента)

Малосернистый сорт:

- Siberian Light (содержание серы до 0,6 процента)

Восточное экспортное направление

Малосернистый сорт:

- ESPO (содержание серы до 0,65 процента).

Прямая речь

Александр Новак, министр энергетики РФ:

Александр Новак.

В качестве приоритетной совет директоров ставит перед менеджментом компании задачу безусловного сохранения качества транспортируемой нефти в пределах отраслевых стандартов и нормативов, установленных договорными отношениями с потребителями, в том числе благодаря усилению контроля принимаемой в систему нефти и обеспечению постоянного мониторинга качества в ключевых точках нефтепроводной системы.

Кстати

Классификация нефти

Технологическая классификация нефти была введена в 1967 году. Тогда произошло разделение нефти на три класса качества: малосернистые, сернистые и высокосернистые. Деление позволяло разделить нефть по направлениям транспортировки. Высокосернистую направляли на Уфимские НПЗ, что было экономически выгодно: в основном ее добывали в Башкортостане и Татарстане.

Выделение малосернистых нефтей в отдельные потоки, которые шли в направлении Волгограда и Туапсе, лишь отчасти было подчинено общеэкономическим соображениям. Часть малосернистой нефти направляли на Волгоградский НПЗ, где производили специальное ракетное топливо, а также на Омский, Ачинский, Павлодарский заводы, которые специализировались на малоуглеродистом игольчатом коксе для нужд металлургии. Поставка малосернистой нефти на Туапсинский и Краснодарский НПЗ объяснялась низким технологическим уровнем этих заводов - они не могли перерабатывать нефть с более высоким содержанием серы.

Принятая в советское время классификация с небольшими поправками сохраняется и сейчас.

В тему

Что такое компаундирование нефти

В 1990-х годах в "Транснефти" была разработана система смешения нефтей (компаундирование). Формирование смеси нефти в трубопроводах - сложный управляемый процесс с заданными ограничениями на параметры качества по конкретным маршрутам транспортировки. С помощью компаундирования высокосернистые или высокопарафинистые нефти, принимаемые в пунктах приема от грузоотправителей, доводятся до нормативов. Процесс обеспечивает улучшение качества в части стабильности показателей и гарантированных параметров в пунктах поставки.

В основе процесса лежит управляемое дозированное смешение высокосернистой нефти с нефтью более высокого класса качества. Задействованы станции смешения, на которых установлено контрольно-измерительное оборудование, автоматизированные средства управления смешением с возможностью автоматического регулирования заданных параметров качества, используются резервуарные парки и химико-аналитические лаборатории.

Крупнейшие нефтеперекачивающие станции "Транснефти", где идет компаундирование нефти, - НПС "Калейкино" в Татарстане, площадка "Самара", ЛПДС "Нурлино" в Башкирии, ЛПДС "Пермь", ЛПДС "Южный Балык" в ХМАО, НПС "Горький" в Нижегородской области, ЛПДС "Ярославль" и перевалочная база "Тихорецкая" в Краснодарском крае.