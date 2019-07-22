"Спартак" узнал соперника по квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" встретится со швейцарским "Туном" в третьем (предпоследнем) квалификационном раунде Лиги Европы. В прошлом сезоне "Тун" стал восьмым в национальном чемпионате

Будем откровенны - оппонент у спартаковцев не самый грозный. В прошлом сезоне "Тун" стал восьмым в национальном чемпионате. В составе команды нет звезд. Достаточно сказать, что суммарная стоимость всех футболистов этого клуба равна 17 миллионам евро, что почти в шесть раз меньше, чем у "красно-белых". Из достижений "Туна" на евроарене отметим участие в групповых стадиях Лиги чемпионов (2005/2006) и Лиги Европы (2013/2014).

В третий раунд отбора может пробиться также тульский "Арсенал". Для этого команде Игоря Черевченко необходимо пройти "Нефтчи". В случае успеха в противостоянии с азербайджанским клубом "оружейников" будет ждать "Бней-Иегуда" (Израиль).

Добавим, что первые матчи третьего квалификационного раунда пройдут 8 августа, ответные - спустя неделю.