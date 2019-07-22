Стали известны подробности нового фильма Алексея Учителя о Викторе Цое

Студия "Рок" приступила к производству нового фильма Алексея Учителя "47", который снимается при участии латвийской кинокомпании Mistrus Media.

К разработке сценария режиссер Алексей Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. В понедельник студия "Рок" раскрыла подробности сюжета картины.

"Сюжет фильма начинается в момент, когда на крутом повороте латвийской автотрассы внезапно оборвалась жизнь Виктора Цоя. Главным героем фильма становится тот самый водитель, в автобус которого врезался "Москвич" советской рок-звезды. Он ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что эта авария навсегда повернет его собственную жизнь на 180 градусов. В силу обстоятельств, именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. В автобусе - все те, кто был с музыкантом рядом, и для кого все происходящее - страшный сон, в который они еще не до конца поверили. Знают ли они, что за рулем второй участник роковой аварии? Пока нет. Путь будет долгим. Напряжение будет расти, атмосфера накалится до предела. Особенно, когда продюсер группы "Кино" вспомнит про пропавшую с места аварии кассету с последней песней музыканта. Любовь, ревность, боль, недоверие, подозрения - все смешается в один жесткий эмоциональный клубок, в сердцевине которого факт того, что Виктор Цой разбился, и любовь к нему ищет и никак не может найти выход", - говорится в релизе.

Алексей Учитель подчеркивает, что события, происходящие во время этого путешествия, являются вымышленными. Важно отметить, что на экране принципиально не будет актера, играющего Виктора Цоя - об этом было известно и ранее.

"Образ рок-идола будет складываться из деталей, через реплики и диалоги героев, через их эмоциональные реакции", - так авторы фильма отвечают на вопрос про рок-кумира в их работе.

Фильм завершится документальными кадрами многотысячного концерта, снятого Алексеем Учителем более тридцати лет назад для документальной картины "Рок". Именно в этих уникальных кадрах хроники, наконец-то, появится сам Виктор Цой. Известно, что в распоряжении Алексея Учителя находятся архивные видео с участием Цоя. Как он ими распорядится, покажет новый фильм.

Главные роли в фильме исполнят Евгений Цыганов и дебютантка в кино - актриса МХТ им. А. П. Чехова Надежда Калеганова. Также в фильме снимались Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник. И вместе с ними в картине играют латвийские актеры Инга Тропа и Артурс Скрастыньш.