Телеканал СТС опроверг сообщения о закрытии сериала "Воронины"

Рано вешать нос и пульт дистанционного управления на гвоздь: рекордсмен Книги Гиннесса, популярный российский ситком "Воронины" не закрывается.

Напомним: ранее о том, что 24-й сезон комедии станет финальным, в своем Instagram написала, печалясь, Екатерина Волкова, исполняющая одну из главных ролей в шоу.

В действительности это не так - "Воронины" имеют стабильно высокие рейтинги и, соответственно, о закрытии проекта в этой связи не может быть и речи.

"Если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают все равно - вне зависимости от того, что хотят и что хотели", - пояснили РИА Новости в пресс-службе СТС. Уточняя, что пост Волковой может быть связан с тем, что между актерами, вероятно, просто прошел слух о возможном закрытии.

"Пока "Воронины" идут с очень хорошей долей, и, если ориентироваться на цифры, о конце проекта речи не идет", - успокоили на канале народные волнения.

"Воронины" - ремейк американского ситкома "Все любят Рэймонда" (Everybody Loves Raymond), выходившего на CBS с 1996 по 2005 год на протяжении девяти сезонов. Первый эпизод "Ворониных" вышел в эфир 16 ноября 2009 года.