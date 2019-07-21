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Российский ситком "Воронины" закрывается после 24-го сезона

Новости
    21.07.2019, 15:33
Текст:   Олег Усков

24-й сезон занесенного в Книгу рекордов Гиннесса российского ситкома-чемпиона "Воронины" станет для шоу финальным.

Об этом в своем Instagram сообщила актриса Екатерина Волкова.

"Сегодня последний раз мы всей семьёй, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за десять лет, кухне. У кого-то осталось еще пару смен, у кого-то сегодня была уже крайняя. А в августе этот павильон вовсе разберут, и сюда "въедут" новые жильцы, снимать новый проект", - подписала (редакция - авторская) артистка большое совместное фото. Тем вызвав плач и причитания в комментариях.

"До этого дня были смутные чувства по случаю скорого окончания "Ворониных". Столько раз говорили "всё, больше не будет продолжения, крайний сезон!", все герои переглядывались и смеялись, не воспринимая всерьез, ведь по итогу снимались новые серии", - продолжила вспоминать Екатерина, добавив: как было не снимать, когда столько людей любили и смотрели шоу даже спустя десять лет.

Но на днях все-таки пришло осознание: праздник кончился. "Мы Егором (он же Костя), пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату (она больше не требовалась для съемок), и внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец". И появились грусть и растерянность.

Впереди еще съемки финальных сцен в другой локации - в Сочи. И, как обещает Волкова, заключительный сезон будет очень смешным и трогательным. "Но это уже немного не то, не та атмосфера маленькой квартирки в Москве...", - печально заключает актриса.

"Воронины" - ремейк американского классического ситкома "Все любят Рэймонда" (Everybody Loves Raymond), выходившего на CBS с 1996 по 2005 год - девять сезонов, 210 эпизодов.

Первый эпизод "Ворониных" вышел 16 ноября 2009 года. В разное время к титульной семейке заходили на камео Вячеслав ФетисовФилипп КиркоровАндрей МалаховНиколай Басков, Ляйсан Утяшева и многие другие.

Ранее сообщалось, что у актера Бориса Клюева, сыгравшего главу семейства, диагностирован рак, а Волкова получила травмы, упав под сцену.

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