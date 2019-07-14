Актер Борис Клюев сообщил, что у него диагностирован рак

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, педагог, профессор Борис Владимирович Клюев подтвердил, что у него диагностировано онкологическое заболевание и он перенес операцию.

При этом, как отмечает "Вечерняя Москва", Борис Владимирович ранее никак не комментировал информацию о своем недуге.

"Я болен, но продолжаю лечение", - сказал артист. Без погружения в подробности. Отметив лишь, что страшный диагноз не мешает ему играть в кино и выходить на сцену.

Борис Клюев, один из ведущих актеров Государственного академического Малого театра и член Правления Гильдии актеров кино России, родился в 1944 году в Москве. Рос без отца. Работать начал в тринадцать - на стройке, разгружал вагоны на железнодорожной станции.

После окончания школы поступил в Театральное училище имени Щепкина. Служил в армии. Во время службы поучаствовал в массовке "Войны и мира" Бондарчука.

Полноценной ролью в кино дебютировал в 1968 году - эпизодом в драме Маноса Захариса "Каратель", где его экранными партнерами актера были Шакуров, Бурков, Джигарханян и Каневский.

Среди самых известных ролей - граф Рошфор в "Д’Артаньяне и трех мушкетерах", Майкрофт Холмс, брат Шерлока, в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", шпион Сергей "Трианон" Дубов в "ТАСС уполномочен заявить...", Николай Петрович Воронин в ситкоме "Воронины". Озвучил Сарумана в российской локализации эпоса Питера Джексона.

Ранее сообщалось, что Клюев, 13 июля отметивший свое 75-летие, рассказал о секретных визитах в Россию Кикабидзе.