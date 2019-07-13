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Рубрика: Общество

Актер Клюев рассказал о секретных визитах Кикабидзе в Россию

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе приезжает в Россию для проведения корпоративов, несмотря на свои заявления о том, что он отказался выступать в нашей стране после грузино-осетинского конфликта в 2008 году. Об этом журналистам "МК" рассказал актер Борис Клюев.

"Не заблуждайтесь, что он здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты и хорошо зарабатывает здесь деньги" - сказал Клюев.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Актер не уточнил источник информации, но отметил, что "слишком хорошо знает всю эту публику".

Клюев рассказал, что в договорах Кикабидзе с организаторами концертов есть условие, чтобы его визиты не афишировались.

Клиев призвал артистов не лезть в политику, а заниматься своим делом, но Кикабидзе осуждать не стал.

"Это дело каждого человека. Он хочет выглядеть таким, ну пусть таким и будет", - прокомментировал он. И добавил, что Кикабидзе приобрел популярность не в Грузии, а именно в России, поскольку у себя на родине он был лишь "не выдающимся музыкантом".

Вахтанг Кикабидзе напомнил о своих антироссийских взглядах на фоне обострения политической ситуации в Грузии. Комментируя его резкие заявления, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что это "обычные мантры грузинского националиста".

"Он вам не Мимино", - написал политик в своем Twitter. 

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