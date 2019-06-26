Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Ранее артист сказал, что правительство Грузии "заслужило то, что получило".

Как подчеркнул Пушков, слова Кикабидзе - "обычные мантры грузинского националиста". "Он возмущен, поддерживает антироссийских демонстрантов, мораль для него - враждебность к России", - написал сенатор в Twitter.

"Он вам не Мимино", - заключил Пушков.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал русофобскую истерию в Грузии. "Она искусно подогревается изнутри радикальными элементами", - уверен Песков.