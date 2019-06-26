Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Ранее артист сказал, что правительство Грузии "заслужило то, что получило".
Как подчеркнул Пушков, слова Кикабидзе - "обычные мантры грузинского националиста". "Он возмущен, поддерживает антироссийских демонстрантов, мораль для него - враждебность к России", - написал сенатор в Twitter.
"Он вам не Мимино", - заключил Пушков.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал русофобскую истерию в Грузии. "Она искусно подогревается изнутри радикальными элементами", - уверен Песков.
Нет смысла обсуждать слова Кикабидзе. Он возмущён, поддерживает антироссийских демонстрантов, мораль для него - враждебность к России, в Россию ни за что не приедет, Советский Союз, где вырос и стал знаменитым, ненавидит. Обычные мантры грузинского националиста. Он вам не Мимино.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июня 2019 г.