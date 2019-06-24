Песков констатировал русофобскую истерию в Грузии

"В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри радикальными элементами", - подчеркнул Песков. "Можно только выразить сожаление в этой связи", - добавил он.

"Там есть определенные признаки внутриполитического кризиса в Грузии, но это не наше дело, это внутреннее дело Грузии. Наше дело, когда это приобретает антироссийский характер. Вот это то, что заставляет нас волноваться", - заметил представитель Кремля.