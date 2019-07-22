Российский теннисист Даниил Медведев продолжает поступательное движение в мировой табели Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Напомним, сразу по окончании Уимблдона 23-летний Медведев впервые в своей карьере вошел в топ-10 рейтинга. В обновленной версии списка теннисист поднялся еще на одну строчку и теперь занимает девятую позицию. Медведев не участвовал ни в каких турнирах, зато это делал итальянец Фабио Фоньини, вылетевший в первом же круге турнира в хорватском Умаге. В итоге Фоньини переместился на десятую строчку.

Это единственная перестановка в десятке сильнейших. На восьмом месте - еще один представитель России, Карен Хачанов. Третий наш соотечественник, входящий в топ-100, Андрей Рублев опустился с 76-го места на 78-е.

Возглавляет рейтинг АТР серб Новак Джокович. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, ну а замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.