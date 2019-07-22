Тюремное ведомство проводит чемпионат по шахматам среди осужденных

В местах не столь отдаленных стартовал первый в истории Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных. За корону короля тюремных шахмат сразятся несколько тысяч заключенных.

Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, чемпионат пройдет в три этапа и продлится до декабря.

"Как показывают опросы, этот вид спорта является одним из наиболее популярных увлечений среди осужденных, - рассказали в тюремном ведомстве. - В связи с этим во многих учреждениях уголовно-исполнительной системы созданы и функционируют шахматные кружки. Для ведения занятий привлекаются сотрудники, имеющие спортивные разряды, спортсмены из региональных и местных шахматных клубов".

Начался же турнир необычной акцией: около 21 тысячи осужденных из 844 исправительных учреждений одновременно устроили шахматные баталии.

Создание шахматных клубов за решеткой стало одним из социальных проектов тюремного ведомства. Возможно, кого-то из осужденных удастся с помощью четырех коней втянуть в хорошие игры. Или как минимум игра заставит человека взяться за ум.

Сотрудники ведомства подчеркивают: шахматы развивают интеллект, рациональное мышление. Кроме того, если один человек подсядет на игру, он обязательно приведет за собой к доске еще пятерых. Ведь ему нужно с кем-то сражаться. Хороший пример тоже бывает заразителен.

Практически в каждой колонии уже созданы шахматные клубы, проводятся турниры

Проект развивается уже несколько лет. Причем российский шахматный пример оказался заразителен. Вслед за Россией в большую игру стали втягиваться тюрьмы других стран.

Как рассказал многократный чемпион мира Анатолий Карпов, первыми нашу шахматную программу скопировали бразильцы. В провинции Сан-Паулу шахматные праздники стали устраивать для осужденных подростков. Внедрять подобную идею начали и в тюрьмах США. А в августе пройдет большой международный шахматный турнир среди заключенных.

"Мы имеем большой опыт международных встреч, - рассказал Анатолий Карпов. - И надеемся, что в этом году у нас случится совсем необычное явление. В августе мы проведем международный турнир среди осужденных, в котором примут участие от шести до восьми стран".

По его словам, США, Великобритания и Бразилия уже подтвердили свое участие. Также планируется участие заключенных из Испании и Белоруссии. Заявлены, естественно, и российские участники. Ранее уже были двусторонние матчи.

"Благодаря развитию современных технологий в 2014 и 2017 годах были проведены турниры между несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в российских воспитательных колониях, и осужденными, содержащимися в пенитенциарных учреждениях Швейцарской Конфедерации, - рассказал начальник управления по воспитательной, социальной и психологической работе ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко. - В 2016 году состоялся подобный матч с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях России, и заключенными, содержащимися в тюрьме Чикаго. В этом году наши ребята сыграли с несовершеннолетними осужденными из воспитательной колонии Республики Беларусь".