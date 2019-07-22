Трамп: Я мог бы выиграть войну в Афганистане за неделю

США могли бы за неделю решить все проблемы в Афганистане после вооруженного вмешательства, а за 10 дней стереть эту страну с лица земли. Однако Вашингтон не стал это делать, избегая многомиллионных жертв. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

"Я мог бы выиграть эту войну за неделю", - приводит слова американского лидера "Интерфакс".

Трамп добавил, что "Афганистан исчез бы с лица земли за 10 дней".

Однако выбирать такой путь Трамп не хотел бы, поскольку не хочет "убивать 10 млн человек".

Кроме того, на переговорах Трамп заявил о том, что Вашингтон готов стать посредником в урегулировании кашмирского вопроса между Пакистаном и Индией. При этом он сослался на желание Имрана Хана.

"Если вы хотите, чтобы я был посредником или арбитром, я готов это сделать", - сказал Трамп.

Имран Хан заявил, что, если Трамп станет посредником, за него будут молиться более миллиарда человек.

Отметим, что Кашмир остается спорной территорией с 1947 года - после разделения Британской Индии по религиозному признаку.