В июне на совместном заседании Экспертного совета Госдумы РФ по развитию программ импортозамещения и инноваций и "Транснефти" более 20 компаний из разных регионов смогли познакомить специалистов трубопроводной компании со своей продукцией.

Чтобы найти надежных поставщиков, "Транснефть" постоянно встречается с российскими производителями. Первое совместное заседание с участием депутатов, бизнеса и "Транснефти" состоялось в прошлом году в Госдуме. Опыт оказался успешным. С несколькими из предприятий трубопроводная компания уже заключила контракты на поставки, часть продукции проходит проверку на качество.

По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по энергетике, руководителя экспертного совета Игоря Ананских, задача таких встреч - организовать взаимодействие между российскими производителями и потребителями товаров и услуг. В Думу постоянно обращаются российские предприятия с просьбой помочь выйти на крупные компании. При этом "Транснефть", которая прежде всего ориентируется на предложение отечественных производителей, получает возможность знакомиться с новой продукцией, чтобы выбирать более дешевую и при этом качественную. Опытом взаимодействия с трубопроводной компанией поделился участник прошлогоднего заседания Экспертного совета - директор "Рыбинсккабеля СП" Станислав Полнарев. Он рассказал "РГ", что предприятие заключило договор с НИИ "Транснефть", который провел экспертизу технической документации и испытания рыбинских изделий для включения их в Реестр основной продукции "Транснефти". Теперь "Рыбинсккабель СП" может участвовать в тендерах трубопроводной компании.

По оценкам Игоря Ананских, состав участников совместного заседания по сравнению с прошлогодним сменился примерно на две трети. Это сделано для того, чтобы как можно большее число производителей могли представить свою продукцию. Среди российских разработок - насосы, депрессорные присадки, программное обеспечение, средства индивидуальной защиты и многое другое.

Смогли познакомить трубопроводчиков со своими инновациями и инжиниринговые компании. Например, гендиректор "Арска ТЕК" Артем Воловиков представил мобильную установку, которая позволяет очищать нефть, в том числе в резервуарах. По его словам, применяемый при этом катализатор прошел проверку на НПЗ при гидроочистке нефти и нефтепродуктов от серы. Также он может использоваться и для удаления хлора. По словам вице-президента "Транснефти" Павла Ревель-Муроза, все представленные на совместном заседании разработки будут изучаться специалистами компании.

Кстати

Один из примеров воплощения сотрудничества "Транснефти" с региональными производителями - строительство по заказу компании уникального водолазного судна. Весной этого года на Ярославском судостроительном заводе спустили на воду новый водолазный бот "Нижний Новгород", построенный специально для компании "Транснефть - Подводсервис". Его будут использовать для профилактики и ремонтов подводных участков трубопроводов.

Один из крупнейших судостроительных заводов страны сотрудничает с компанией с 2017 года. Новый водолазный бот - не первый совместный проект. За это время сданы два бонопостановщика для "Транснефть - Прикамье". Своей очереди к спуску на воду ждут еще два судна - еще один водолазный бот и судно-нефтесборщик. Завершить их строительство завод планирует в этом году

Прямая речь

Павел Ревель-Муроз, вице-президент "Транснефти":

Павел Ревель-Муроз.

- В последние пять лет "Транснефть" на трубопроводах использует только российские системы измерения количества и показателей качества нефти и только российские насосы. Компания сокращает закупку импортных автомобилей, в том числе тяжелой строительной техники, например, экскаваторов, и увеличивает долю отечественного программного обеспечения.

После прошлогоднего совместного заседания в Государственной думе РФ 26 российских предприятий проходят оценку качества выпускаемой продукции. Если будет получен хороший результат, то они смогут поставлять продукцию на объекты компании. В этот раз также были выступления, которые нас сразу заинтересовали. Все предложения детально изучаем. С теми предприятиями, которые готовы с нами взаимодействовать и учитывать в работе высокие требования "Транснефти", будем работать дальше.

В конце прошлого года компания запустила в Челябинске завод "Русские электрические двигатели", и первый электродвигатель уже введен в промышленную эксплуатацию. Изделия другого челябинского предприятия - "Транснефть Нефтяные Насосы" - уже демонстрируют хорошие результаты. Таким образом, компания обеспечила себя основным технологическим оборудованием, что позволяет с уверенностью смотреть в будущее.

Сейчас "Транснефть" активно расширяет Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ), где осенью будет введен в эксплуатацию новый цех по изготовлению специализированного оборудования для очистных сооружений, для выполнения ремонтных работ в заболоченных условиях. Компания планирует расширить выпуск теплоэнергетического оборудования. В прошлом году было принято решение на базе Центральной ремонтной службы в Брянске организовать производство котельного оборудования.

Игорь Ананских, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по энергетике:

Игорь Ананских.

- Прошлогоднее заседание экспертного совета с участием "Транснефти" оказалось плодотворным: было заключено несколько контрактов. Благодаря расширению поставщиков трубопроводная компания получает либо более качественное оборудование, либо более низкие цены, что в любом случае важно. Я вижу заинтересованность компании в том, чтобы как можно больше российских производителей участвовали в поставках.

Дмитрий Голыбин, коммерческий директор холдинговой компании "Зеленый берег ХХI век":

Дмитрий Голыбин.

- Наше предприятие выпускает средства индивидуальной защиты, и мы показали нашу продукцию "Транснефти". Отклик был мгновенным - нас пригласили на встречу. Мы предоставили документы, которые подтверждали, что продукция производится в России. Отмечу, что на рынке большая часть средств индивидуальной защиты человека - каски, перчатки, маски и многое другое - импортные. Теперь наши изделия проходят производственно-полевые испытания в трубопроводной компании.