Какие меры предпринимает "Транснефть" для стабилизации качества российской нефти? Каков прогноз объемов поставок в западном и восточном направлениях? Актуально ли выделение высокосернистого потока в сторону порта Усть-Луга?

На эти и другие вопросы "РГ" отвечает вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

Сергей Александрович, сколько нефти в этом году планируется перекачать по нефтепроводам компании на внутренний и внешний рынки?

Сергей Андронов: Транспортировка нефти по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти" в 2019 году прогнозируется на уровне 483 миллиона тонн. Поставка на внутренний рынок сохранится на уровне прошлого года и составит около 250 миллионов тонн.

Компания объявляла, что на экспорт в дальнее зарубежье ушло на 3,1 миллиона тонн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. На каких направлениях произошел рост?

Сергей Андронов: Экспортные поставки выросли в основном через морские терминалы - Новороссийска, Приморска, Усть-Луги и Козьмино.

Изменятся ли объемы транспортировки в западном направлении в связи с ситуацией на нефтепроводе "Дружба"?

Сергей Андронов: По итогам нынешнего года мы ожидаем незначительное уменьшение экспорта в направлении потребителей, получающих нефть по "Дружбе".

Сколько нефти поступило на НПЗ Белоруссии и сколько должно быть по плану?

Сергей Андронов: По итогам 6 месяцев этого года на НПЗ Белоруссии было поставлено 8,2 миллиона тонн нефти. При этом общий объем для поставки на НПЗ Белоруссии составит 18 миллионов тонн, как и предусмотрено бизнес-планом компании на 2019 год.

"Транснефть" настаивает на обязательной аккредитации испытательных лабораторий, осуществляющих контроль качества нефти при приеме от грузоотправителей

Какова динамика показателей сернистости российской нефти на различных направлениях: где этот показатель растет, где падает?

Сергей Андронов: При формировании качественных параметров мы выделяем два блока поставок нефти. Это российские НПЗ и экспорт. Поставка нефти на отечественные заводы в соответствии с поручением Минэнерго России осуществляется со стабильными параметрами качества. Средневзвешенное содержание серы составляет 1,63 процента (по группе НПЗ Центрального региона и Урало-Поволжья). Такая тенденция устойчиво сохраняется с 2014 года.

На экспортных направлениях мы видим устойчивую тенденцию по росту показателя содержания серы в нефти. Так, в 2014 году ее содержание в экспортном сорте Urals было на уровне 1,54 процента, а в 2018 этот показатель составил 1,64. Изменения качественных параметров в основном связано с общим ухудшением ресурсной базы. А также это связано с изменением потоковой логистики транспортировки с отводом тяжелой нефти от поставок на российские НПЗ.

Анализ изменения качества нефти, транспортируемой по системе магистральных нефтепроводов, за последние годы показал, что в наибольшей степени на ухудшение параметров качества (сера/плотность) в системе повлияло перенаправление малосернистой нефти с западных на восточное направление. Суммарно для поставки нефти в КНР из смесевого состава западных грузопотоков было перенаправлено около 10 миллионов тонн малосернистой нефти.

Также негативное влияние оказали такие факторы, как снижение объема транспортировки сернистой нефти с месторождений Западной Сибири в западном направлении, увеличение приема нефти с аномальными свойствами и высокими значениями плотности (тяжелые битуминозные нефти). Сказываются факторы "старения" месторождений и общее снижение объема переработки высокосернистой нефти, расположенных в регионах ее добычи. В 2019 году ожидается, что влияние этих факторов на качественные параметры сохранится.

Какие меры предпринимает "Транснефть" для уменьшения сернистости потоков в западном направлении?

Сергей Андронов: В 2018 году компания реализовала ряд крупных технических проектов, которые позволяют обеспечивать стабильность качественных параметров нефти, поставляемой в западном направлении. Прежде всего, это технологическая перемычка "Нижневартовск - Александровская", перемычка "Ярославль - Ярославль 3" и станция смешения нефти на НПС Самара.

Особо следует отметить технологическую перемычку "Нижневартовск - Александровская", позволяющую перенаправлять сернистую нефть в объеме до 18 миллионов тонн в год в восточном направлении для обеспечения технологического маневра по распределению ресурсов малосернистой нефти. По сути, мы получаем дополнительные возможности для улучшения качественных показателей сернистых грузопотоков, транспортируемых в западном направлении.

Помимо этого, в 2015 году проведены технические мероприятия по переориентации поставок высокосернистой нефти Башкирии в восточном направлении. В плановом порядке продолжается строительство и ввод новых автоматизированных станций смешения нефти, производится дооснащение химико-аналитических лабораторий новым современным оборудованием и программными средствами контроля качества нефти.

Изменится ли состав сорта ESPO в связи с запуском нефтепровода Нижневартовск - Александровская?

Сергей Андронов: Грузопоток ВСТО, по которому осуществляется транспортировка сорта ESPO, по своему составу малосернистый. Согласно установленным нормам ("Схема нормальных (технологических) грузопотоков нефти", утвержденная Минэнерго России), содержание серы в грузопотоке ВСТО составляет 0,65 процента. Фактическое же содержание серы составляет 0,5 процента (данные за январь - февраль 2019 года).

По отношению к прошлому году наблюдается незначительное изменение показателей качества нефти в восточном направлении по сравнению с показателями 2018 года. Так, средний показатель по сере в 2019 году прогнозируется на уровне 0,5, тогда как в 2018 году он составил 0,49 процента.

Опять же отмечу, что ввод в эксплуатацию технологической перемычки "Нижневартовск - Александровская" позволяет компании оперативно влиять на возможные изменения показателей качества нефти, транспортируемой как в западном, так и в восточном направлениях, в пределах установленных нормативных значений.

Выделение отдельного высокосернистого потока в направлении порта Усть-Луга укрепит позиции Urals.

Целесообразно ли выделение отдельного высокосернистого потока в сторону порта Усть-Луга?

Сергей Андронов: Реализованные "Транснефтью" технические мероприятия позволят обеспечить сохранение и стабильность качественных параметров нефти, поставляемой на НПЗ РФ. При этом для решения задач, связанных с улучшением качественных параметров нефти, в том числе на экспортных направлениях, требуются кардинальные технические мероприятия в среднесрочной перспективе. Поэтому выделение высокосернистого потока по-прежнему актуально. Реализация этого решения позволит уменьшить содержание серы в нефти экспортных грузопотоков западного направления и укрепить позиции сорта Urals российских производителей на мировом рынке в условиях увеличивающейся конкуренции.

Ожидается ли увеличение потока малосернистой нефти в западном направлении в связи с расширением нефтепровода Куйбышев - Тихорецк?

Сергей Андронов: Да, ожидается. Мероприятия по расширению пропускной способности нефтепровода реализуются в плановом режиме. Окончание строительства запланировано на конец 2021 года.

Сколько нефти поступит в систему "Транснефти" через порт Махачкалы в 2019 году, от каких производителей?

Сергей Андронов: По заявкам грузоотправителей через пункт сдачи-приема нефти Махачкала в систему магистральных нефтепроводов запланирована сдача 4,3 миллиона тонн нефти, в том числе 2,2 миллиона тонн из ресурсов казахстанских производителей, а также 2,1 миллиона тонн из Туркмении.

Сколько, по прогнозам, будет перекачано нефти в Китай через Козьмино, Сковородино, Казахстан в 2019 году?

Сергей Андронов: Если говорить о трубных поставках, то в 2019 году в КНР запланирована транспортировка 40 миллионов тонн нефти, в том числе 30 миллионов тонн по нефтепроводу Сковородино - Мохе, и 10 миллионов тонн по нефтепроводу Омск - Павлодар.

Относительно отгрузок в Козьмино, география поставок нефти из нашего морского терминала обширна. Тем не менее по итогам 6 месяцев нынешнего года через порт Козьмино было отгружено 16,3 миллиона тонн нефти, в том числе 12,5 миллиона тонн в направлении Китая.

Будет ли "Транснефть" пересматривать систему товаротранспортных операций после инцидента на нефтепроводе "Дружба"? Каким образом ужесточатся подходы к контролю количества и качества нефти?

Сергей Андронов: Безусловно, по результатам инцидента сделаны определенные выводы. В компании разработаны и начинают реализовываться мероприятия, направленные на усиление контроля качества нефти, принимаемой от грузоотправителей, по нескольким направлениям: это создание контрольно-аналитических испытательных центров в крупных узловых точках системы магистральных трубопроводов по мониторингу качественных показателей нефти. Также будет усилена ответственность за нарушение требований нормативно-правовых актов в части качества требований к показателям качества нефти, в частности требований технического регламента ЕАЭС 045/2017 "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию". Требования нормативно-технической документации в части пересмотра периодичности проведения испытаний будут ужесточаться, в первую очередь по показателю содержания хлорорганических соединений в нефти. Будет инициирован вопрос обязательности аккредитации испытательных лабораторий при приеме нефти в систему трубопроводного транспорта.

Как контролируется качество нефтепродуктов, поступающих в систему "Транснефти"? Всегда ли оно соответствует классу Евро-5?

Сергей Андронов: Нефтепродукты принимаются в систему магистральных нефтепродуктопроводов "Транснефти" на основании паспорта завода-изготовителя (НПЗ). В проверке и контроле качества топлива, поступающего с НПЗ в транспортную систему нефтепродуктопроводов компании, участвуют 38 испытательных лабораторий. Все они укомплектованы современным лабораторным оборудованием, аккредитованы или имеют оценку соответствия средств измерений.

Объем испытаний нефтепродуктов при приеме, перекачке, хранении, транспортировке, сдаче и отгрузке определен Техническим регламентом Таможенного союза, а также внутренними документами "Транснефти". Он выполняется в полном объеме, при этом качество топлива для реактивных двигателей в резервуарах проверяется в объеме требований ГОСТ 10227-86.

Кроме того, при транспортировке по нефтепродуктопроводам для определения ключевых показателей качества каждые 1-2 часа (в зависимости от производительности или через 500 кубометров) осуществляется отбор ходовых проб и проводится "ходовой" анализ транспортируемых нефтепродуктов.

По результатам "ходового" анализа неоднократно фиксировались сдачи отдельными НПЗ дизельного топлива с показателем, выходящим за пределы требований нормативных документов. В этих случаях в соответствии с договором на оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов прием от НПЗ приостанавливался и производилось восстановление качества топлива путем сдачи НПЗ нефтепродукта с запасом качества по соответствующему показателю. При этом грузополучателям всегда отгружается топливо, соответствующее классу ЕВРО-5.