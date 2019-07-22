Тренеры в фитнес-залах будут проходить независимую проверку

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, прописывающий правила для фитнес-центров.

Например, планируется обязать фитнес-центры проводить дополнительное профессиональное образование своих работников, а также направлять их на прохождение независимой оценки квалификации. Так что у тренеров фитнеса могут появиться специальные сертификаты: годен, проверен.

"Мы фактически возвращаем фитнес-индустрию в поле зрения государства, - заявил на пленарном заседании парламента один из инициаторов проекта председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. - И то, кто там занимается, что там делает, какие профессиональные стандарты будут применяться к тренерам, наконец встает в повестку дня. Как это ни удивительно, все эти десятилетия фитнес-индустрия работала вне поля зрения государства".

Как говорится в пояснительной записке, одна из стратегических задач государства - увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся спортом. При этом, как отмечают разработчики проекта, "увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом, находится в зависимости от доступности и качества предоставляемых услуг фитнес-центров".

Будет людям, где заниматься в шаговой доступности, больше человек смогут находить время и силы для тренировок. Если до фитнеса долго ехать, а там тренеры-хамы, да еще и по дорогой цене, многие выберут диван и пиво.

"Однако в законе "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" отсутствуют нормы, регулирующие деятельность фитнес-центров. Положения законопроекта призваны устранить этот пробел в законодательстве", сказано в пояснительной записке.

Тем не менее в правительстве России высказали существенные замечания к проекту. При этом проект изучается правительством не первый раз. Весной после предыдущего отзыва правительства инициатива была переработана. Однако недостатки остались. Например, как сказано в новом отзыве, предусмотренное законопроектом право фитнес-центра самостоятельно устанавливать стандарты качества оказываемых услуг не требует законодательного закрепления.

"Следует отметить, что порядок разработки и утверждения унифицированных стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности установлен Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" и иными законодательными актами Российской Федерации", - отмечают правительственные эксперты.

В законе о физической культуре и спорте нет норм, регулирующих деятельность фитнес-центров

В целом правительство поддержало проект, но при условии его доработки ко второму чтению.

"На мой взгляд, вопрос единых профстандартов в фитнесе назрел уже давно, - полагает адвокат Виктория Данильченко. - Ведь на текущий момент руководство фитнес-центров в работе с персоналом опиралось на собственные принципы и подходы. В законе о физической культуре и спорте понятие "фитнес" как таковое отсутствует. А вот количество людей, которые регулярно занимаются фитнесом, огромно и увеличивается с каждым годом. Отсутствие такой профессии как "фитнес-тренер" снижает гарантии безопасности здоровья и жизни любителей фитнеса.