Три центробанка определят дальнейший курс рубля

Дальнейшая динамика рубля во многом будет зависеть от итогов заседаний центральных банков в конце июля: Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центробанка и Банка России.

Фундаментально рубль на текущих уровнях уже не выглядит дешевым, среди внутренних факторов поддержки для рубля нет, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

По его мнению, до конца лета можно ожидать смещения курса российской валюты ближе к отметке 65 рублей за доллар. "Основной фактор, который может изменить расклад сил - еще более мягкая позиция ведущих центробанков в отношении дальнейших монетарных курсов, что может способствовать возобновлению роста валют развивающихся стран", - говорит Поддубский. При этом в краткосрочной перспективе российская валюта будет двигаться вблизи отметки 63 рубля за доллар, уточняет аналитик.

По мере приближения цен на нефть к психологически важной отметке в 60 долларов за баррель, рубль потенциально становится более уязвимым к дальнейшему снижению, указывают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Санкционная риторика при этом пока игнорируется рублем, поскольку фактически означает сохранение статуса-кво по текущему санкционному режиму без его существенного ужесточения, констатируют эксперты.

По их мнению, из локальных факторов поддержку рублю все же окажет приближение пика налоговых платежей 25 июля и выплат крупных дивидендов "Газпрома" 1 августа. Диапазон курса 62,5-63,5 рубля за доллар сохраняет свою актуальность по крайней мере до итогов заседания ФРС, считают Евдокимова и Жирнов.