Новости

РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми 16:06
Чемезов заявил, что ОАК потребуется докапитализация в 300 млрд рублей 16:05
Десант морпехов с корабля "Александр Отраковский" попал на видео 15:58
Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен 15:57
Ростех и Минсельхоз к концу года запустят маркировку молочной продукции 15:53
Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины Луценко 15:53
ВЦИОМ выяснил, сколько жителей России умеют играть в шахматы 15:53
Пловец Олег Костин выиграл серебро чемпионата мира в Кванджу 15:49
Жителя Башкирии обвинили в убийстве многодетной матери из-за алиментов 15:47
Видео: На Камчатке медведь проломил забор и прорвался в аэропорт 15:40
Инструктору лагеря дайверов в Заполярье предъявили обвинение 15:37
В Калининграде возбудили дело против стрелка по собакам 15:36
Комитет одобрил законопроект о корректировке НДС 15:35
Депутат парламента Коми найден мертвым 15:34
"Спартак" узнал соперника по квалификации Лиги Европы 15:34
Мэр Саратова велел уволить воспитателей детсада, откуда сбежали дети 15:33
У берегов Франции нашли подлодку, затонувшую более полувека назад 15:25
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку 15:23
Петербуржцы собрали собакомобиль из фильма "Тупой и еще тупее" 15:21
СМИ: Чрезвычайное положение на Шри-Ланке продлено на месяц 15:20
В Крыму работу лагеря приостановили из-за отравления детей 15:12
В Дагестане грузовик снес мост и оставил без сообщения четыре села 15:11
Max Mara вспоминает исторические принты 15:08
Сериал про бестолковых супергероев "Роковой патруль" продлили 15:00
Ефимова с лучшим временем вышла в финал ЧМ на 100 м брассом 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россияне смогут подавать коллективные иски
Россияне смогут подавать коллективные иски
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Инвалидам будет проще оформить льготы
Инвалидам будет проще оформить льготы
22.07.2019 15:25
Рубрика: В мире

У берегов Франции нашли подлодку, затонувшую более полувека назад

Текст: Сергей Новиков
Подводная лодка типа "Минерва". Фото: Royal Navy official photographer/ wikipedia.org Подводная лодка типа "Минерва". Фото: Royal Navy official photographer/ wikipedia.org
Подводная лодка типа "Минерва". Фото: Royal Navy official photographer/ wikipedia.org

Подводную лодку "Минерва", затонувшую при таинственных обстоятельствах в Средиземном море более полувека назад, обнаружили в ходе поисковой операции. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Фото: Zawiadowca Historii
В Польше обнаружили таинственный 3000-летний "пропеллер"

"Мы только что обнаружили "Минерву". Это успех, облегчение и технический триумф. Я думаю о семьях моряков, которые так долго ждали этого момента", - сообщила министр на своей странице в Twitter.

Сама операция по поиску субмарины началась еще в начале июля. Как указывала Парли ранее, "несмотря на технический прогресс, исход этой комплексной операции неясен".

27 января 1968 года в Средиземном море в районе Тулона всего за четыре минуты затонула дизельная субмарина. На ее борту находились 52 моряка.

В поисках судна принимал участие легендарный Жак-Ив Кусто, но следы подлодки тогда так и не нашли. Считалось, что она находится на глубине около двух тысяч метров.

Инцидент с "Минервой" произошел через два дня после исчезновения подлодки израильских ВМС Dakar, пропавшей в восточной части Средиземноморья.

В мире Европа Франция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Названы самые трудолюбивые города России
Western Union ограничила сумму заграничных переводов
Задержанного в мэрии Читы сотрудника МЧС обвинили в краже 1,5 млн рублей
Орешкин считает неизбежным взрыв на рынке потребкредитов в 2021 году