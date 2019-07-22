У берегов Франции нашли подлодку, затонувшую более полувека назад

Подводную лодку "Минерва", затонувшую при таинственных обстоятельствах в Средиземном море более полувека назад, обнаружили в ходе поисковой операции. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Мы только что обнаружили "Минерву". Это успех, облегчение и технический триумф. Я думаю о семьях моряков, которые так долго ждали этого момента", - сообщила министр на своей странице в Twitter.

Сама операция по поиску субмарины началась еще в начале июля. Как указывала Парли ранее, "несмотря на технический прогресс, исход этой комплексной операции неясен".

27 января 1968 года в Средиземном море в районе Тулона всего за четыре минуты затонула дизельная субмарина. На ее борту находились 52 моряка.

В поисках судна принимал участие легендарный Жак-Ив Кусто, но следы подлодки тогда так и не нашли. Считалось, что она находится на глубине около двух тысяч метров.

Инцидент с "Минервой" произошел через два дня после исчезновения подлодки израильских ВМС Dakar, пропавшей в восточной части Средиземноморья.