У главного тренера "Динамо" во время матча случился сердечный приступ

У главного тренера бухарестского "Динамо" во время матча произошел сердечный приступ. Наставник команды был отправлен в больницу.
Тренерская профессия весьма непростая. Постоянные стрессы и нервы редко кому идут на пользу. Тем более, когда против тебя руководство клуба и болельщики. Главный тренер "Динамо" (Бухарест) Еуджен Нягое во время матча почувствовал себя плохо. Прибывшая скорая помощь сумела реанимировать тренера, после чего он открыл глаза. Врачи приняли решение о срочной госпитализации Нягое. Оказалось, что 51-летний специалист перенес сердечный приступ.
Как пишут румынские СМИ, в последнее время у Нягое были непростые времена. Болельщики требовали его отставки, отношения с руководством клуба также оставляли желать лучшего. Сам наставник команды переживал эту ситуацию, а последние два дня пил очень много кофе и часто курил. В итоге в матче против "Университати" ему стало плохо.
Инцидент произошел в конце первого тайма при счете 0:0. Оставшись без наставника "Динамо" уступило 0:2.
BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ— Emanuel Roşu (@Emishor) 21 июля 2019 г.