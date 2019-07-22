У главного тренера "Динамо" во время матча случился сердечный приступ

У главного тренера бухарестского "Динамо" во время матча произошел сердечный приступ. Наставник команды был отправлен в больницу.

Тренерская профессия весьма непростая. Постоянные стрессы и нервы редко кому идут на пользу. Тем более, когда против тебя руководство клуба и болельщики. Главный тренер "Динамо" (Бухарест) Еуджен Нягое во время матча почувствовал себя плохо. Прибывшая скорая помощь сумела реанимировать тренера, после чего он открыл глаза. Врачи приняли решение о срочной госпитализации Нягое. Оказалось, что 51-летний специалист перенес сердечный приступ.

Как пишут румынские СМИ, в последнее время у Нягое были непростые времена. Болельщики требовали его отставки, отношения с руководством клуба также оставляли желать лучшего. Сам наставник команды переживал эту ситуацию, а последние два дня пил очень много кофе и часто курил. В итоге в матче против "Университати" ему стало плохо.

Инцидент произошел в конце первого тайма при счете 0:0. Оставшись без наставника "Динамо" уступило 0:2.