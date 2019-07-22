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22.07.2019 18:35
Рубрика: Экономика

У россиян стало больше свободных денег

Текст: Елена Березина
В бюджете россиян стало больше свободных денег - за год и месяц их прибавилось более чем на 11 процентов, показало исследование "Ромир". Только по итогам июня их оказалось около 33,1 тыс. рублей.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

"Это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года. Среднегодовое значение Индекса "свободных денег" с учетом первых шести месяцев года вышло на отметку в 27,2 тысячи рублей, что значительно превосходит показатели всех предыдущих лет", - отмечают аналитики.

Фото: istockphoto.com
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За месяц объем свободных средств увеличился на 11,4 процента, а годовой рост составил 11,1 процента.

"Рост объема свободных денег традиционен для июня и наблюдается каждый год на протяжении всего периода наблюдений, - говорит президент исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин. - Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать".

В июне прирост объемов "свободных денег" оказался существенным во всех типах городов, но лучшие результаты были зафиксированы в миллионниках - у жителей мегаполисов в начале лета в ранге "свободных" оставалось около 42 тысяч рублей.

Экономика Финансы
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