У россиян стало больше свободных денег

"Это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года. Среднегодовое значение Индекса "свободных денег" с учетом первых шести месяцев года вышло на отметку в 27,2 тысячи рублей, что значительно превосходит показатели всех предыдущих лет", - отмечают аналитики.
За месяц объем свободных средств увеличился на 11,4 процента, а годовой рост составил 11,1 процента.
"Рост объема свободных денег традиционен для июня и наблюдается каждый год на протяжении всего периода наблюдений, - говорит президент исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин. - Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать".
В июне прирост объемов "свободных денег" оказался существенным во всех типах городов, но лучшие результаты были зафиксированы в миллионниках - у жителей мегаполисов в начале лета в ранге "свободных" оставалось около 42 тысяч рублей.