У россиян стало больше свободных денег

В бюджете россиян стало больше свободных денег - за год и месяц их прибавилось более чем на 11 процентов, показало исследование "Ромир". Только по итогам июня их оказалось около 33,1 тыс. рублей.

"Это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года. Среднегодовое значение Индекса "свободных денег" с учетом первых шести месяцев года вышло на отметку в 27,2 тысячи рублей, что значительно превосходит показатели всех предыдущих лет", - отмечают аналитики.

За месяц объем свободных средств увеличился на 11,4 процента, а годовой рост составил 11,1 процента.

"Рост объема свободных денег традиционен для июня и наблюдается каждый год на протяжении всего периода наблюдений, - говорит президент исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин. - Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать".

В июне прирост объемов "свободных денег" оказался существенным во всех типах городов, но лучшие результаты были зафиксированы в миллионниках - у жителей мегаполисов в начале лета в ранге "свободных" оставалось около 42 тысяч рублей.