Умер актер из фильма "Спортлото-82" Денис Кмит

На 60-м году жизни умер актёр Денис Кмит, известный по роли в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил продюсер и сценарист Вячеслав Шмыров.

"Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы - фото-художника Галины Кмит... Боюсь думать об этой трагедии", - написал Шмыров.

Фильмография Кмита насчитывает всего четыре картины.

Помимо "Спортлото-82" он сыграл в "Цыгане" Евгения Матвеева (1967), "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо-младшего (1992), "Поворот ключа" Ивана Щёголева (1999).