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Умер актер из фильма "Спортлото-82" Денис Кмит

Наше кино
    22.07.2019, 12:26
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

На 60-м году жизни умер актёр Денис Кмит, известный по роли в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил продюсер и сценарист Вячеслав Шмыров.

"Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы - фото-художника Галины Кмит... Боюсь думать об этой трагедии", - написал Шмыров.

Фильмография Кмита насчитывает всего четыре картины.

Помимо "Спортлото-82" он сыграл в "Цыгане" Евгения Матвеева (1967), "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо-младшего (1992), "Поворот ключа" Ивана Щёголева (1999).

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