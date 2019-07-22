Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

"Секретариат МАГАТЭ с глубоким сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано", - говорится в официальном сообщении.

Японский дипломат возглавлял МАГАТЭ с декабря 2009 года и был трижды переизбран на четырехлетний срок. За это время была, в частности, заключена сделка по соглашению об иранской атомной программе.

В знак скорби флаг МАГАТЭ над штаб-квартирой организации в Вене будет приспущен.

Отметим, на прошлой неделе появились сообщения о том, что Амано может досрочно покинуть пост в следующем году из-за проблем со здоровьем. Каким именно заболеванием страдал гендиректор МАГАТЭ, неизвестно.