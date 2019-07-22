Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано

Печальное сообщение пришло из Вены, где находится штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии: секретариат МАГАТЭ известил в понедельник, 22 июля, о кончине генерального директора агентства Юкия Амано.

Амано ценили за то, что он отстаивал профессиональные стандарты и не занимался политиканством. Фото: REUTERS

Он возглавлял МАГАТЭ с 2009 года. В третий раз на должность генерального директора семидесятилетний японский дипломат был утвержден в сентябре 2017-го. И этот четырехлетний срок истекал лишь 30 ноября 2021 года. Но несколько дней назад агентство "Рейтер" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Юкия Амано намерен досрочно сложить полномочия из-за болезни. И тогда же назывался ориентировочный срок - март 2020 года. Однако в самом МАГАТЭ заявили, что генеральный директор "находится в постоянном контакте с Советом управляющих агентства и проинформирует официально о своих планах в нужное время". Самые первые сообщения об ухудшении здоровья господина Амано появились в сентябре 2018 года, когда он перенес медицинскую операцию, характер которой не уточнялся.

Юкиа Амано родился 9 мая 1947 года на острове Хонсю. Окончил юридический факультет Токийского университета, затем обучался во Франции. В 1972 году поступил на работу в министерство иностранных дел Японии. В феврале 1993 года возглавил департамент японского МИД по атомным исследованиям. В дальнейшем работал в международных организациях, участвовал в заключении договоров о нераспространении ядерного оружия и всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

С 2005 по 2009 год - Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии при международных организациях в Вене. Тогда же японское правительство выдвинуло Юкия Амано на пост генерального директора МАГАТЭ. В июле 2009 года после шестого тура голосования он набрал необходимые две трети голосов совета организации и был избран. Официально в должность генерального директора агентства вступил 1 декабря 2009 года.

За последние десять лет много раз бывал в России, посещал наши ядерные объекты, встречался с коллегами-атомщиками и первыми лицами государства. Выступал на форуме "Атомэкспо", непринужденно общался с участниками международной конференции по управляемому термоядерному синтезу в Петербурге и терпеливо отвечал на вопросы журналистов в Курчатовском научном центре.

При Амано мир пережил Фукусиму - тяжелейшее испытание для мировой атомной энергетики - и сумел найти решение по "иранскому досье"

Высоко ценил Юкия Амано и его личный вклад в развитие атомной энергетики, укрепление режима нераспространения ядерного оружия президент России Владимир Путин. "Всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах", - отметил президент Путин в телеграмме соболезнования на имя супруги умершего главы МАГАТЭ. "Глава государства подчеркнул, что в России Юкия Амано будут помнить как выдающегося дипломата, принципиального сторонника упрочения международной безопасности и стабильности", - добавили в пресс-службе Кремля.

При Амано мир пережил Фукусиму - тяжелейшую аварию на АЭС, которая случилась в марте 2011-го из-за катастрофического землетрясения и цунами у берегов родной ему Японии. И при нем же остановленные все до единой атомные электростанции на японских островах после реконструкции, дооборудования и принятия новых, уже постфукусимских требований к безопасности мало-помалу начали возвращаться в строй и принимать у себя инспекции МАГАТЭ.

При гендиректоре Амано и во многом благодаря его принципиальной позиции группе переговорщиков удалось-таки найти компромисс вокруг ядерной программы Ирана. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласованный Тегераном и шестью мировыми державами (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия), был принят 14 июля 2015 года в Вене. Сейчас, как известно, это соглашение подвергается серьезным испытаниям, что вызвано односторонним решением Вашингтона о выходе из иранской ядерной сделки.

Как разрешится непростая ситуация, господин Амано уже не узнает.

Свои соболезнования в связи с кончиной главы МАГАТЭ выразили вчера лидеры и главы дипломатических миссий Австрии, Германии, Испании, Ирана, Японии... Из Москвы телеграммы соболезнования направили первый замглавы администрации президента России, председатель наблюдательного совета ГК "Росатом" Сергей Кириенко и генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. По словам Кириенко, "господин Амано был выдающимся профессионалом, дипломатом в подлинном смысле этого слова и последовательным сторонником недопущения политизации деятельности МАГАТЭ". А среди его достижений - организация международной министерской конференции "Ядерная энергия в XXI веке", участие в создании международного центра по обогащению урана в Ангарске, содействие в переговорах "шестерки" с Ираном, формирование новых "постфукусимских" стандартов безопасности в атомной энергетике.

"Интересный собеседник, чуткий и деликатный человек, - отметил в телеграмме Сергей Кириенко. - Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах".

Тем временем

Уход из жизни генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано не окажет влияния на атмосферу вокруг выполнения ядерного соглашения с Ираном. Такой ответ дал на вопрос корреспондента ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Тогда же появились сообщения о возможных преемниках Амано в должности главы агентства. По версии Рейтер, наиболее вероятные кандидаты - постпред Аргентины в организации Рафаэль Гросси и главный координатор МАГАТЭ Корнел Ферута из Румынии.