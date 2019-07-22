Ушел из жизни 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят"

Не стало журналиста, шеф-редактора популярного ток-шоу "Пусть говорят" Дениса Коновалова. Об утрате сообщил Первый канал.

Денис Коновалов ушел из жизни очень рано - в мае этого года ему исполнилось 29 лет. В программе "Пусть говорят" он работал вместе с супругой Алиной.

- Он мечтал работать шеф-редактором на "Пусть говорят" и добился этого сам. Несмотря на то, что он шеф-редактор, всегда все делал. И героям звонил, не стеснялся любой работы, - приводит слова жены телеканал.

Коллеги вспоминают журналиста как человека, который "всей душой любил телевидение". При этом он никогда не оставался равнодушным к чьей-то беде или несправедливости, поэтому лучше всего ему удавались программы, которые оказывали героям реальную помощь. Денис Коновалов родился в Кузбассе, после службы в армии четыре года проработал шахтером. Потом бросил и решил развиваться в журналистике. Причины смерти не называются. У Коновалова остался маленький сын.