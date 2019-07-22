Форель и сиги станут объектами экологического мониторинга в компании "Транснефть - Порт Приморск". Стартовала опытная эксплуатация полигона с 900 особями. Корреспонденты "РГ" узнали, что будут проверять экологи и почему для наблюдения выбрали именно этих рыб.

Рыбы - существа молчаливые. Но при этом могут многое рассказать о воде, в которой обитают. Именно поэтому в акватории порта был организован полигон с гидробионтами. С помощью него экологи будут контролировать состояние экосистем Балтийского моря.

Живые индикаторы

Специалисты НИИ "Транснефть" начали разрабатывать технологию мониторинга в 2017 году. В качестве основных тест-объектов были выбраны виды рыб, характерные для Балтики. В конце мая этого года в акваторию запустили первых обитателей полигона: 600 особей радужной форели и 300 - балтийского сига. Экологи планируют в оперативном режиме оценивать влияние объектов порта на состояние морских экосистем на примере тест-объектов, выращиваемых на полигоне.

- Мы будем следить за ростом и развитием популяции рыбы в условиях полигона, сравнивая их с ростом и развитием естественной популяции, присущей этой акватории, - рассказывает завлабораторией экологии и рационального природопользования НИИ "Транснефть" Арина Николаева. - Будем производить периодический забор рыбы и контролировать состояние ее внутренних органов - в первую очередь печени, поскольку она накапливает нефтепродукты и различные токсины, присущие хозяйственной деятельности человека.

Ткани органов рыб являются индикатором долговременного загрязнения, поэтому позволяют проводить мониторинг в динамике и следить за возможным накоплением загрязняющих веществ.

- Предварительные исследования показали, что условия в порту благоприятные, - говорит руководитель проектов по аквакультуре и рыболовству компании "Садко" (субподрядной организации, задействованной в проекте) Леонид Бугров. - Мы надеемся, что никакого негативного эффекта на рыбе не проявится. Тем не менее будем отслеживать их состояние раз в полгода. Это будут пробы на накопление вредных веществ: тяжелых металлов, углеводородов. В длительной перспективе будем оценивать, как среда влияет на половое созревание рыб, их физиологическое состояние и жизненные процессы.

Трехкомнатная квартира с видеонаблюдением

Полигон - технологически сложный объект. В акватории располагается погружное садковое устройство, состоящее из верхней и нижней платформ. Между ними три сетчатых садка-вольера диаметром по четыре метра: в двух обитает форель разного размера, в третьем - сиг.

- На верхней кольцевой платформе размещены площадки обслуживания, - объясняет детали конструкции ведущий научный сотрудник лаборатории экологии и рационального природопользования НИИ "Транснефть" Максим Родькин. - К нижней платформе присоединены балластная цистерна и гайдроп - балластная якорная цепь. Конструкцией предусмотрено погружение-всплытие во время штормов: в зимний период она может опускаться на дно, а в летний - подниматься на поверхность.

Рыба в садках-вольерах чувствует себя вольготно, плотность посадки меньше, чем в товарном рыболовстве

Спускать полигон на дно необходимо из-за климатических условий: зимой вода в заливе покрывается шугой (слой битого льда достигает 1-2 метров). Поэтому осенью конструкцию опустят вниз таким образом, чтобы ее верхняя часть не смогла коснуться слоя льда. Технически это осуществляется так: оператор нажимает на кнопку, и из нижней кольцевой платформы откачивается воздух, соответственно, система опускается. Эта функция окажется весьма полезной при штормах, во время которых в рыбоводческих хозяйствах залива ветра зачастую ломают и уносят садки.

Полигон будет оборудован кормопроводом, через который с помощью гидравлического транспорта рыбы будут получать пищу. Пока идет его монтаж, рыб кормят вручную. Зимой в садки будет организована искусственная подача воздуха. Недостаток кислорода - большая проблема при искусственном разведении рыб. Когда акватория покрывается льдом, содержание кислорода в воде падает, в естественных же условиях рыба, чтобы получить порцию воздуха, выныривает на поверхность.

Наблюдение за рыбой на полигоне позволит судить о влиянии объектов порта Приморск на живые организмы акватории. Фото: Анатолий Морковкин

На причале расположен технологический блок-бокс, в котором установлено компрессорное оборудование, и выводы кормопроводов, выведен датчик системы погружения-всплытия. В скором времени за рыбами будет организовано постоянное видеонаблюдение.

Естественный отбор

Виды рыбы, которые используются для мониторинга, выбраны не случайно. На этапе разработки проекта проводилось рыбоводческое обследование территории, в том числе водолазные обследования, чтобы выявить наиболее подходящие виды тест-объектов. При выборе учитывалось, является ли тот или иной вид присущим акватории, его численность и возрастной состав. Нужно было выбрать те виды рыб, которые возможно содержать в искусственных условиях.

- Некоторые рыбы сложны для разведения, - поясняет сложности выбора Арина Николаева. - Например, корюшка - интересный вид, но, к сожалению, очень нежный тест-объект: гибнет даже при незначительном повреждении чешуи. Осетровые сложны для содержания в неволе - их укачивает, а семга пуглива - рыбы могут давить друг друга.

Учитывая эти факторы, были выбраны радужная форель и балтийский сиг. При запуске сиги весили около 80 граммов, а форель - от 40 до 100 граммов. В полигон запустили годовалых рыб: они активно растут и развиваются, но при этом рыбы уже признаны жизнестойкими и пережили перевозку и пересадку. Форель завезли из федерального государственного хозяйства Главрыбвода в поселке Ропша Ленинградской области. Сиг был выращен на Суходольском озере, где занимаются племенным выращиванием различных видов сиговых. В среднем эти виды живут в природе по пять-шесть лет. Экологи уже начали пристально следить за состоянием рыб. Кроме рыб, на полигоне в Приморске предполагается заселение естественным способом дрейссены - двустворчатого моллюска - и двух видов зеленых водорослей.

- Можно сказать, что рыба чувствует себя хорошо, потому что ест с аппетитом, - говорят экологи. - Даже сиг, который обычно поедает корм на глубине, всплывает и охотно питается у поверхности. Рыба в садках-вольерах чувствует себя вольготно, плотность посадки меньше применяемой в товарном рыболовстве. Единственное - она ограничена сеткой, чтобы не разбежалась.

Но рыба вряд ли сбежала бы из полигона - напротив, сейчас уже дикие рыбы приплывают на запах корма. В приморском "санатории" рыбам комфортнее, чем на свободе.

Кстати

Для экологов "Транснефти" полигон в Балтийском море - не первый подобный объект. В 2010 году в порту Козьмино на Дальнем Востоке был создал полигон по выращиванию морских гребешков, трепангов и морских серых ежей. В разработке еще один полигон - в Черном море, в бухте порта Новороссийск. Там в 2020 году будут искусственно выращивать мидий и устриц

В тему

Каждая технология мониторинга с использованием гидробионтов уникальна. Контроль акватории с использованием рыб кардинально отличается от мониторинга с применением гребешков. Например, в Козьмино все тест-объекты питаются, пропуская через себя массу воды, поэтому кормежка, в отличие от рыб, им не требуется

Комментарий

Елена Радченко, начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования компании "Транснефть":

Елена Радченко.

- Первый опытный полигон с гидробионтами был создан в бухте Козьмина Японского моря рядом с причальными сооружениями порта в 2010 году. С тех пор на дно бухты отселили более 65 тысяч особей серых и черных морских ежей, 6 тысяч особей камчатского краба. В бухте, где было голое дно, прижились 48 тысяч краснокнижных трепангов.

Мониторинг экологического состояния бухты показал, что производственная деятельность "Транснефть - Порт Козьмино" не оказывает на акваторию негативного воздействия. Напротив, усиленный контроль и культивирование гидробионтов способствуют улучшению его состояния.

Этот опыт решено применить в организации биомониторинга в Финском заливе в зоне производственных объектов компании "Транснефть - Порт Приморск". Исследована акватория и подобран оптимальный видовой состав аквакультуры. Как показывает практика, опытный полигон способствует привлечению и воспроизводству дополнительных биоресурсов, так как там создаются благоприятные условия для жизни и нереста. Поэтому мы не исключаем появления в Приморске новых обитателей. В ближайшие годы также планируем провести гидрохимические и гидрологические исследования акватории: изучить течения, температуру воды, соленость и степень насыщения кислородом. Кроме того, будем исследовать акваторию Цемесской бухты Черного моря в районе производственных объектов "Черномортранснефти", чтобы подобрать оптимальные виды для создания полигона гидробионтов.