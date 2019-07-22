Новости

Комбустиологи и реаниматолог направлены в Хабаровск после пожара в лагере 00:57
Попавший в Раду лидер "Океана Эльзы" Вакарчук предложил первый закон 00:42
Турция пообещала ответить на санкции США из-за С-400 00:37
Медведев поздравил с юбилеем Наталию Солженицыну 00:04
Полиция задержала голого мужчину в Парке Горького 22.07.2019
Трамп: Я мог бы выиграть войну в Афганистане за неделю 22.07.2019
Эксперт рассказал, насколько реже стали задерживать вылеты 22.07.2019
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов 22.07.2019
Рапиристки принесли России второе золото чемпионата мира 22.07.2019
Александр Вучич: Сербия гордится близостью отношений с Россией 22.07.2019
Политолог объяснил слова Турчинова об "уютном рабстве" 22.07.2019
Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки для нефтяников 22.07.2019
Ozon отчитался перед Роскомнадзором об утечке данных 22.07.2019
Проханов показал в Госдуме свой фильм 22.07.2019
СМИ: Администрация Зеленского решила провести досрочные местные выборы 22.07.2019
Вице-премьер Борисов провел встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром 22.07.2019
В столице Ингушетии выпустили кодекс этики молодежи 22.07.2019
В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем 22.07.2019
На юге Петербурга ножом закололи женщину 22.07.2019
В Сочи проверят видео, на котором женщина поит пивом ребенка 22.07.2019
УАЗ опроверг информацию о переносе производства из Ульяновска 22.07.2019
Загадочные фигуры пропавшей цивилизации признали подлинными 22.07.2019
Более пятисот туристов не могут вылететь в Турцию из Шереметьево 22.07.2019
Житель Кубани посадил на цепь своего маленького сына 22.07.2019
Пять человек пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана 22.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства
Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства
22.07.2019 23:58
Рубрика: Общество

На Балтике открыт полигон для гидробионтов

Успешный опыт экомониторинга акватории порта Козьмино повторяют в Приморске
Текст: Евгения Алисова
Фото: Анатолий Морковкин
Российская газета - Спецвыпуск № 159(7917)
Форель и сиги станут объектами экологического мониторинга в компании "Транснефть - Порт Приморск". Стартовала опытная эксплуатация полигона с 900 особями. Корреспонденты "РГ" узнали, что будут проверять экологи и почему для наблюдения выбрали именно этих рыб.
В садках-вольерах сейчас обитают 600 особей радужной форели и 300 - балтийского сига. Фото: Анатолий Морковкин В садках-вольерах сейчас обитают 600 особей радужной форели и 300 - балтийского сига. Фото: Анатолий Морковкин
В садках-вольерах сейчас обитают 600 особей радужной форели и 300 - балтийского сига. Фото: Анатолий Морковкин

Рыбы - существа молчаливые. Но при этом могут многое рассказать о воде, в которой обитают. Именно поэтому в акватории порта был организован полигон с гидробионтами. С помощью него экологи будут контролировать состояние экосистем Балтийского моря.

Живые индикаторы

Специалисты НИИ "Транснефть" начали разрабатывать технологию мониторинга в 2017 году. В качестве основных тест-объектов были выбраны виды рыб, характерные для Балтики. В конце мая этого года в акваторию запустили первых обитателей полигона: 600 особей радужной форели и 300 - балтийского сига. Экологи планируют в оперативном режиме оценивать влияние объектов порта на состояние морских экосистем на примере тест-объектов, выращиваемых на полигоне.

Фото: iStock
Минсельхоз разработал законопроект об экологической продукции

- Мы будем следить за ростом и развитием популяции рыбы в условиях полигона, сравнивая их с ростом и развитием естественной популяции, присущей этой акватории, - рассказывает завлабораторией экологии и рационального природопользования НИИ "Транснефть" Арина Николаева. - Будем производить периодический забор рыбы и контролировать состояние ее внутренних органов - в первую очередь печени, поскольку она накапливает нефтепродукты и различные токсины, присущие хозяйственной деятельности человека.

Ткани органов рыб являются индикатором долговременного загрязнения, поэтому позволяют проводить мониторинг в динамике и следить за возможным накоплением загрязняющих веществ.

- Предварительные исследования показали, что условия в порту благоприятные, - говорит руководитель проектов по аквакультуре и рыболовству компании "Садко" (субподрядной организации, задействованной в проекте) Леонид Бугров. - Мы надеемся, что никакого негативного эффекта на рыбе не проявится. Тем не менее будем отслеживать их состояние раз в полгода. Это будут пробы на накопление вредных веществ: тяжелых металлов, углеводородов. В длительной перспективе будем оценивать, как среда влияет на половое созревание рыб, их физиологическое состояние и жизненные процессы.

Трехкомнатная квартира с видеонаблюдением

Полигон - технологически сложный объект. В акватории располагается погружное садковое устройство, состоящее из верхней и нижней платформ. Между ними три сетчатых садка-вольера диаметром по четыре метра: в двух обитает форель разного размера, в третьем - сиг.

- На верхней кольцевой платформе размещены площадки обслуживания, - объясняет детали конструкции ведущий научный сотрудник лаборатории экологии и рационального природопользования НИИ "Транснефть" Максим Родькин. - К нижней платформе присоединены балластная цистерна и гайдроп - балластная якорная цепь. Конструкцией предусмотрено погружение-всплытие во время штормов: в зимний период она может опускаться на дно, а в летний - подниматься на поверхность.

Рыба в садках-вольерах чувствует себя вольготно, плотность посадки меньше, чем в товарном рыболовстве

Спускать полигон на дно необходимо из-за климатических условий: зимой вода в заливе покрывается шугой (слой битого льда достигает 1-2 метров). Поэтому осенью конструкцию опустят вниз таким образом, чтобы ее верхняя часть не смогла коснуться слоя льда. Технически это осуществляется так: оператор нажимает на кнопку, и из нижней кольцевой платформы откачивается воздух, соответственно, система опускается. Эта функция окажется весьма полезной при штормах, во время которых в рыбоводческих хозяйствах залива ветра зачастую ломают и уносят садки.

Полигон будет оборудован кормопроводом, через который с помощью гидравлического транспорта рыбы будут получать пищу. Пока идет его монтаж, рыб кормят вручную. Зимой в садки будет организована искусственная подача воздуха. Недостаток кислорода - большая проблема при искусственном разведении рыб. Когда акватория покрывается льдом, содержание кислорода в воде падает, в естественных же условиях рыба, чтобы получить порцию воздуха, выныривает на поверхность.

Наблюдение за рыбой на полигоне позволит судить о влиянии объектов порта Приморск на живые организмы акватории. Фото: Анатолий Морковкин

На причале расположен технологический блок-бокс, в котором установлено компрессорное оборудование, и выводы кормопроводов, выведен датчик системы погружения-всплытия. В скором времени за рыбами будет организовано постоянное видеонаблюдение.

Естественный отбор

Виды рыбы, которые используются для мониторинга, выбраны не случайно. На этапе разработки проекта проводилось рыбоводческое обследование территории, в том числе водолазные обследования, чтобы выявить наиболее подходящие виды тест-объектов. При выборе учитывалось, является ли тот или иной вид присущим акватории, его численность и возрастной состав. Нужно было выбрать те виды рыб, которые возможно содержать в искусственных условиях.

- Некоторые рыбы сложны для разведения, - поясняет сложности выбора Арина Николаева. - Например, корюшка - интересный вид, но, к сожалению, очень нежный тест-объект: гибнет даже при незначительном повреждении чешуи. Осетровые сложны для содержания в неволе - их укачивает, а семга пуглива - рыбы могут давить друг друга.

На Сахалине экологи обжаловали решение суда о выпуске косаток

Учитывая эти факторы, были выбраны радужная форель и балтийский сиг. При запуске сиги весили около 80 граммов, а форель - от 40 до 100 граммов. В полигон запустили годовалых рыб: они активно растут и развиваются, но при этом рыбы уже признаны жизнестойкими и пережили перевозку и пересадку. Форель завезли из федерального государственного хозяйства Главрыбвода в поселке Ропша Ленинградской области. Сиг был выращен на Суходольском озере, где занимаются племенным выращиванием различных видов сиговых. В среднем эти виды живут в природе по пять-шесть лет. Экологи уже начали пристально следить за состоянием рыб. Кроме рыб, на полигоне в Приморске предполагается заселение естественным способом дрейссены - двустворчатого моллюска - и двух видов зеленых водорослей.

- Можно сказать, что рыба чувствует себя хорошо, потому что ест с аппетитом, - говорят экологи. - Даже сиг, который обычно поедает корм на глубине, всплывает и охотно питается у поверхности. Рыба в садках-вольерах чувствует себя вольготно, плотность посадки меньше применяемой в товарном рыболовстве. Единственное - она ограничена сеткой, чтобы не разбежалась.

Но рыба вряд ли сбежала бы из полигона - напротив, сейчас уже дикие рыбы приплывают на запах корма. В приморском "санатории" рыбам комфортнее, чем на свободе.

Кстати

Для экологов "Транснефти" полигон в Балтийском море - не первый подобный объект. В 2010 году в порту Козьмино на Дальнем Востоке был создал полигон по выращиванию морских гребешков, трепангов и морских серых ежей. В разработке еще один полигон - в Черном море, в бухте порта Новороссийск. Там в 2020 году будут искусственно выращивать мидий и устриц

В тему

Каждая технология мониторинга с использованием гидробионтов уникальна. Контроль акватории с использованием рыб кардинально отличается от мониторинга с применением гребешков. Например, в Козьмино все тест-объекты питаются, пропуская через себя массу воды, поэтому кормежка, в отличие от рыб, им не требуется

Комментарий

Елена Радченко, начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования компании "Транснефть":

Елена Радченко.

- Первый опытный полигон с гидробионтами был создан в бухте Козьмина Японского моря рядом с причальными сооружениями порта в 2010 году. С тех пор на дно бухты отселили более 65 тысяч особей серых и черных морских ежей, 6 тысяч особей камчатского краба. В бухте, где было голое дно, прижились 48 тысяч краснокнижных трепангов.

Мониторинг экологического состояния бухты показал, что производственная деятельность "Транснефть - Порт Козьмино" не оказывает на акваторию негативного воздействия. Напротив, усиленный контроль и культивирование гидробионтов способствуют улучшению его состояния.

На Алтае открыли экологическую тропу "Медвежья"

Этот опыт решено применить в организации биомониторинга в Финском заливе в зоне производственных объектов компании "Транснефть - Порт Приморск". Исследована акватория и подобран оптимальный видовой состав аквакультуры. Как показывает практика, опытный полигон способствует привлечению и воспроизводству дополнительных биоресурсов, так как там создаются благоприятные условия для жизни и нереста. Поэтому мы не исключаем появления в Приморске новых обитателей. В ближайшие годы также планируем провести гидрохимические и гидрологические исследования акватории: изучить течения, температуру воды, соленость и степень насыщения кислородом. Кроме того, будем исследовать акваторию Цемесской бухты Черного моря в районе производственных объектов "Черномортранснефти", чтобы подобрать оптимальные виды для создания полигона гидробионтов.

Общество Экология
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки для нефтяников
Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет
Чемезов: Более четверти продаваемой в России питьевой воды - подделка
В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем
Названы самые трудолюбивые города России