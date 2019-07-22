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Рубрика: В мире

В 2018 году внешняя торговля КНДР из-за санкций сократились почти в два раза

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
По итогам 2018 года внешняя торговля Северной Кореи уменьшилась почти в два раза, составив менее трех миллиардов долларов. Основная причина такого резкого спада - международные санкции ООН, а также ограничительные меры ряда ведущих государств, наложенные на сотрудничество с КНДР. Об этом говорится в докладе "Тенденции внешней торговли Северной Кореи в 2018 году", опубликованном Корейским агентством содействия торговли и инвестициям (KOTRA), которое представляет Южную Корею.

Согласно статистике KOTRA, в прошлом году внешняя торговля КНДР со странами мира составила в общей сложности 2 миллиарда 840 миллионов долларов, что на 48,8 процента меньше по сравнению с показателем 2017 года. При этом особенно заметно падение северокорейского экспорта. Он за год сократился на 86,3 процента, составив всего лишь 240 миллионов долларов. Импорт в Северную Корею из других стран упал на 31,2 процента до 2 миллиардов 600 миллионов долларов. Таким образом, торговый дефицит КНДР составил 2 миллиарда 360 миллионов долларов, что больше, чем в 2017 году на 17,5 процента.

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Если верить этой статистике, то внешняя торговля КНДР вот уже второй год подряд демонстрирует стремительное сокращение, и в первую очередь это касается экспорта. Кроме того, все это сопровождается очень значительным, с учетом масштабов экономики КНДР, дефицитом внешнеторгового баланса.

Безусловно доминирующим внешнеторговым партнером Северной Кореи был и остается Китай, на долю которого по итогам 2018 года пришлось 95,8 процента всей торговли КНДР. На втором месте с огромным отрывом идет Россия, чья торговля с Северной Кореей составляет 34 миллиона долларов. Далее следуют Индия и Пакистан.

Стоит отметить, что в докладе KOTRA не учитываются торговые связи между Югом и Севером Кореи, которые всегда фиксируются отдельно как "межкорейская торговля". Однако торговые связи двух Корей тоже невелики. В 2018 году они составили 31 миллион долларов. Формально это выводит Южную Корею на третье место в списке главных торговых партнеров Пхеньяна, но в реальности КНДР практически полностью зависит в торговле от одной страны - Китая.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Как отмечают аналитики KOTRA, причина резкого падения объемов внешней торговли КНДР заключается в действии жестких международных санкций, которые введены против Пхеньяна по линии ООН за ракетные и ядерные испытания. Кроме того, ряд стран, включая США, Южную Корею, Японию, ЕС и другие государства, ввели в одностороннем порядке и дополнительные меры, которые еще больше ограничили возможности для сотрудничества с Пхеньяном.

С другой стороны, необходимо принимать во внимание, что, возможно, официальная статистика не отражает всего объема реальной торговли, а часть сделок проводятся в обход санкций или без фиксирования в официальной статистике. В частности, до сих пор зарубежные эксперты не могут понять, за счет чего Северная Корея компенсирует очень большое отрицательное торговое сальдо внешней торговли.

В мире Восточная Азия Северная Корея
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