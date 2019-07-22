В Бразилии футболист забил мяч в свои ворота с центра поля

Полузащитник "Форталезы" Жуниньо поразил ворота своей команды ударом с центра поля в матче 11-го тура чемпионата Бразилии по футболу с "Атлетико Минейро".

Встреча состоялась в воскресенье в Белу-Оризонти. На 7-й минуте встречи гости поразили собственные ворота, открыв счет в матче.

После серии передач мяч попал к Жуниньо, который практически с центральной линии поля решил вернуть его вратарю, однако не рассчитал силу удара - снаряд перелетел через вышедшего из ворот голкипера и оказался в сетке.

Игра завершилась со счетом 2:2, а Жуниньо впоследствии реализовал пенальти.