В Финляндии управлявший грузовиком россиянин насмерть сбил двух человек

Гражданин России стал участником смертельного ДТП в Финляндии. Инцидент произошел в ночь на воскресенье на юго-востоке страны, недалеко от города Луумяки.

По данным финской полиции, направлявшийся в город Коувола автомобиль остановился у обочины так, что частично находился на проезжей части. Трое пассажиров вышли из машины, а водитель остался внутри. Появившийся сзади грузовик врезался в людей, находившихся на дороге. В результате мужчина и женщина от полученных травм скончались на месте. Еще один мужчина получил ранения, пишет ТАСС.

Установлено, что грузовиком управлял россиянин 1983 года рождения. В полиции уточнили, что он был трезв. Сейчас следствие пытается установить, была ли у водителя возможность заметить ночью находившихся на дороге людей. Пока же его подозревают в опасном вождении, причинении смерти и травм по неосторожности.