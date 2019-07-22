Новости

В Канаде небольшой самолет упал в реку 01:53
В Гонконге не менее 36 человек госпитализированы после стычек в метро 01:39
В Финляндии управлявший грузовиком россиянин насмерть сбил двух человек 00:59
Видео: Metallica сыграла в Москве "Группу крови" Виктора Цоя 00:21
Голы Азмуна и Оздоева принесли "Зениту" победу над "Сочи" 21.07.2019
Матвиенко: Развитие Союзного государства в будущем потребует единой валюты 21.07.2019
На Украине избирателей подкупали печеньем и картошкой 21.07.2019
МИД: Встреча пятерки по Ирану может пройти в Вене в конце июля 21.07.2019
У бойца Олейника диагностировано два перелома ноги 21.07.2019
"Рубин" обыграл "Динамо" благодаря голу на последней минуте 21.07.2019
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка 21.07.2019
Зеленский назвал приоритетом прекращение конфликта в Донбассе 21.07.2019
Российские шпажистки стали вторыми в командном турнире на ЧМ 21.07.2019
В Калужской области на соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен 21.07.2019
Информация о минировании участков в Харькове оказалась ложной 21.07.2019
Если не хватает на BMW: за сколько можно купить подержанные Mazda 3 21.07.2019
Видео: дочь Алсу перепела хит Леди Гаги под укулеле 21.07.2019
Патриарх Кирилл призвал восстановить старейший монастырь России 21.07.2019
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц 21.07.2019
В Краснодаре День Нептуна отметили водным аттракционом 21.07.2019
Австралийский пловец отказался встать на подиум рядом с китайцем на ЧМ 21.07.2019
В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада 21.07.2019
"Локомотив" одержал первую победу в новом сезоне РПЛ 21.07.2019
Правящая коалиция победила на выборах в верхнюю палату парламента Японии 21.07.2019
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США 21.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Как люди приходят к осознанному потреблению
Как люди приходят к осознанному потреблению
22.07.2019 00:59
Рубрика: Происшествия

В Финляндии управлявший грузовиком россиянин насмерть сбил двух человек

Гражданин России стал участником смертельного ДТП в Финляндии. Инцидент произошел в ночь на воскресенье на юго-востоке страны, недалеко от города Луумяки.

Грузовик со школьниками упал со скалы на Филиппинах, есть жертвы

По данным финской полиции, направлявшийся в город Коувола автомобиль остановился у обочины так, что частично находился на проезжей части. Трое пассажиров вышли из машины, а водитель остался внутри. Появившийся сзади грузовик врезался в людей, находившихся на дороге. В результате мужчина и женщина от полученных травм скончались на месте. Еще один мужчина получил ранения, пишет ТАСС.

Установлено, что грузовиком управлял россиянин 1983 года рождения. В полиции уточнили, что он был трезв. Сейчас следствие пытается установить, была ли у водителя возможность заметить ночью находившихся на дороге людей. Пока же его подозревают в опасном вождении, причинении смерти и травм по неосторожности.

Происшествия ЧП ДТП В мире Европа Финляндия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Орешкин считает неизбежным взрыв на рынке потребкредитов в 2021 году
В посольстве Туркменистана опровергли слухи о смерти президента страны
Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана
Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по биологии
Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе