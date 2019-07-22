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22.07.2019 13:47
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили ввести запрет на изъятие домашних питомцев за долги

Текст: Татьяна Замахина

Комитет Госдумы по экологии начал проработку поправок в законодательство, которые заставят коллекторов отказаться от такого инструмента давления на должников как изъятие домашних питомцев. Об этом рассказал глава думского комитета Владимир Бурматов.

Сейчас широко используется такой метод давления на граждан, допустивших просрочку по займу, пояснил он.

- У нас есть желание запретить изъятие животных у должников, - сказал парламентарий на пресс-конференции. - Это просто за гранью добра и зла.

Фото: iStock
Взыскать долги можно будет удаленно

Бурматов рассказал, что лично сталкивался с ситуацией, когда у пожилой женщины, взявшей займ в 10 тысяч рублей на лекарства, "мало того что образуется в итоге долг под 300 тысяч, так к ней еще приходят коллекторы и забирают кота, потому что у нее больше ничего нет".

- Это трагедия для человека, особенно пожилого, все равно что утрата близкого человека. Причем такие истории носят массовый характер", - заявил парламентарий.

В банках признались депутатам, что у них растет статистика выплат из-за подобной меры, "потому что люди воспринимают утрату питомца очень болезненно и готовы все продать и отдать, лишь бы им его вернули", добавил глава комитета.

- У меня есть фотографии из офисов кредитных организаций с изъятыми собаками, рыбками в аквариуме и так далее, - сообщил он.

Уже началась проработка инициативы с комитетом по финансовому рынку, кроме того, депутаты вступили в диалог с Центробанком.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Госдума Долги и коллекторы
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