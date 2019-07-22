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Рубрика: В мире

В Южной Корее пять человек погибли и 11 пострадали в ДТП с фургоном

В южнокорейской провинции Канвондо не менее пяти человек погибли и еще 11 получили травмы различной степени тяжести в ДТП с фургоном. Транспортное средство перевернулось на дороге в городе Самчхок.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии
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По данным агентства Yonhap, число жертв может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. В полиции уточнили, что в фургоне в основном находились пожилые люди - они направлялись на сельскохозяйственные работы.

Причина аварии неизвестна. Правоохранительные органы начали расследование, пишет ТАСС.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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