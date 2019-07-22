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Рубрика: В мире

В Китае четверо туристов стали жертвами наводнения

На юго-востоке Китая четверо пеших туристов погибли из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Инцидент произошел в воскресенье в горном районе недалеко от города Ичунь.

Фото: AP Photo/Anupam Nath
В Индии более пяти миллионов человек оказались в зоне наводнения

Из-за ливней путешественники из трех туристических групп оказались заблокированными в горах. К утру понедельника удалось найти всех пропавших туристов. Обнаружены и четверо погибших.

В районе стихийного бедствия работали более пятисот спасателей, были задействованы беспилотники. Всего в горах находились 285 туристов, пишет ТАСС.

В мире Восточная Азия Китай
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