В космос запустили самый мощный российский спутник

Российский телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601" успешно введен в эксплуатацию.

"Несколько дней назад все сети, работавшие на спутнике "Ямал-202", были успешно переведены на новый спутник", - говорится в официальном сообщении компании-оператора "Газпром космические системы".

Отметим, "Ямал-601", у которого наблюдались небольшие проблемы с двигателем, 26 июня был успешно выведен на рабочую орбиту. Он заменит спутник "Ямал-202" для оказания услуг фиксированной связи, а также передачи данных в С-диапазоне на территории России, стран СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

На данный момент "Ямал-601" является самым мощным по пропускной способности спутником связи в орбитальной группировке нашей страны.