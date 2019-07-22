В одном из миланских баров начали трудиться роботы. Они молчаливы, очень быстры и способны удовлетворить все запросы клиентов.

С ними, конечно, не поболтать по душам, как с барменом, но мастерства новой технике не занимать. Модульная система Makr Shakr способна создавать бесконечные варианты комбинаций напитков. Две механические руки быстро смешивают, трясут, взбалтывают и проделывают с коктейлями прочие манипуляции. Футуристический дизайн заведения будто сошел со страниц рассказов американского писателя-фантаста Азимова. Робот-бармен предназначен для обслуживания публики во время крупных мероприятий, например, концертов, или на борту огромных круизных лайнеров. Речь идет о первом в Италии высокотехнологичном передвижном баре, который до осени будет готовить напитки перед миланским собором Дуомо, а затем продолжит тур по Италии.

По данным Федерального статистического ведомства Германии, каждое второе предприятие в стране использует труд роботов при сварочных или лакокрасочных работах, а также на транспорте или автомойках. Опросы показали, что среди жителей Европы растет страх перед конкуренцией с роботами, которые "начнут отнимать у граждан рабочие места", вытесняя их из таких сфер, как медицина или уход за пожилыми людьми. В прошлом году китайские СМИ сообщали о том, что более 600 роботов серийной модели, которой дали имя Кико, приступили к практике в детских садах. Воспитатель-гуманоид способен общаться с детишками в возрасте до семи лет: читать им сказки и решать задачи на логику. Однако даже в таких странах, как Япония, где достижения робототехники внедряются на практике, не все эксперименты заканчиваются удачно. Владельцам отеля "Хэнна" в префектуре Нагасаки, которые набрали в штат 27 роботов, пришлось уволить почти половину за профнепригодность.

Предвидя будущее, которое уже почти наступило, чиновники Еврокомиссии этой весной взялись за составление "морального кодекса" для роботов. Умные машины именуются в документе "благонадежным искусственным интеллектом", то есть, по сути, наделяются самосознанием и свободной волей. Как показал опрос YouGov по заказу газеты Handelsblatt, 67 процентов европейцев надеются, что подобный свод правил будет служить им защитой и даже, возможно, в будущем предотвратит "восстание машин".