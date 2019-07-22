В Россельхознадзоре уточнили правила ввоза фруктов в Россию

Эти правила действуют на территории Евразийского экономического союза, теперь они внесены также в российское законодательство, указали в ведомстве.

"Постановление правительства подразумевает гармонизацию национального законодательства с законодательством Евразийского экономического союза", - отметили в Россельхознадзоре.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление правительства, в соответствии с которым пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.

Изменения в России вступят в силу с 19 августа. Как пояснили в Россельхознадзоре, до этого момента применяются правила ЕАЭС.

Как сообщили "РГ" недавно возвращавшиеся из зарубежного отпуска туристы, на таможне их поклажу с фруктами и овощами никто не проверял.

Теперь ограничения установлены на ввоз подкарантинной продукции физическими лицами в российском законодательстве. Партий продукции, превышающих установленные нормы, на границе потребуют сопроводительные документы - фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия продукция подлежит возврату или уничтожению.

Касаются новые правила багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта (судов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Распространяются новые правила также на почтовые отправления.