В России ужесточат правила получения охотничьего билета

Минприроды предлагает ужесточить процедуру получения охотничьего билета. Ведомством разработан проект поправок в законодательство.

В частности, предлагается ввести экзамен для охотников, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект документа. Как поясняют в ведомстве, действующие правила не гарантируют, что у граждан будет нужный для охоты минимум знаний и навыков.

Сейчас для получения охотничьего билета россияне должны доказать свою дееспособность, не иметь непогашенной судимости и познакомиться с охотничьим минимумом.

Заявление на получение билета можно подать через МФЦ или портал госуслуг. Охотбилет дает охотнику возможность получить разрешение, в частности, на спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а также на пневматическое охотничье оружие.