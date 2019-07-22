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22.07.2019 00:08
Рубрика: Экономика

В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

Текст: Евгений Гайва
С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Начнут действовать изменения в правила государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу.

Ограничения установлены на ввоз подкарантинной продукции физическими лицами. То есть для более крупных партий на границе потребуют сопроводительные документы - фитосанитарные сертификаты. Если их не окажется, продукцию вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника. Раньше таких ограничений не было.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.
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Касаются новые правила багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта (судов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Распространяются новые правила также на почтовые отправления.

Правила ввоза ужесточены в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. Например, это тропические фрукты, которые российские туристы, бывает, привозят сумками из южных стран - финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан. Здесь же и более привычные фрукты - абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые.

В перечне подкарантинной продукции также значатся бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни. Кстати, картофель, как и посадочный материал, семена в любом случае можно ввозить только с фитосанитарными сертификатами. Ограничения также действуют в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев. Что касается букетов, то в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений. То есть объявить охапку, скажем, мимозы одним букетом не получится.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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