На этой неделе американский вокалист-грэмминосец Грегори Портер и английское новоджазовое трио GoGo Penguin выступят на шахматно-джазовом фестивале в саду "Эрмитаж", а группы "Моральный кодекс" и "Пелагея" дадут концерт во вновь открывшемся Зеленом театре ВДНХ.

Кто играет: Грегори Портер, GoGo Penguin, LRK Trio, Tesla Boy, JMSN и др.

Что играет: Джаз, блюз, соул.

Почему идти: Фестиваль Chess & Jazz, объединивший шахматы и музыкальную импровизацию, порадует звездами первой величины. Пятничным вечером в рамках перекрестного Года музыки Великобритании в России на фестивале дебютируют манчестерские модники GoGo Penguin, смело вторгающиеся на сопредельные джазу территории - от электроники до минимализма. А в субботу грэмминосный обладатель медового баритона Грегори Портер продемонстрирует в саду "Эрмитаж" безупречное чувство стиля и неизменную шапку-ушанку, хорошо знакомые любителям соул-джаза. Что же касается шахматной составляющей фестиваля, то сыграть партию сможет каждый желающий, независимо от опыта: известные гроссмейстеры вдохновят на победу даже новичков.

Где, когда, сколько: Сад "Эрмитаж"; 26 - 27 июля; 2 000 - 3 500 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа "Моральный кодекс".

Что играет: Поп-рок.

Почему идти: Группа "Моральный кодекс", созданная под занавес 80-х бывшими музыкантами "Автографа", "Цветов" и "Скандала", была нетипична для своего времени и пространства Респектабельный имидж, отточенные аранжировки, упор на музыку, а не на текст - все это было некоторым образом перпендикулярно тогдашнему русскому року. Большой летний концерт в Зеленом театре ВДНХ обрадует как ностальгирующих по "лихим девяностым", так и нынешних поп-эстетов. Наградой им станут пара десятков хороших мелодий, комплект текстовых парадоксов и удивление тем, что, никак не изменяя своему "как бы элитарному" стилю, "Моральный кодекс" умудряется еще и немножечко хулиганить.

Где, когда, сколько: Зеленый театр ВДНХ; 28июля; 900 - 5 000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа "Пелагея".

Что играет: Фолк-поп.

Почему идти: Группа "Пелагея" во главе с ее бессменной солисткой бесшабашно берется за что угодно - от традиционных народных распевов, привезенных из этнографических экспедиций, до арий из опер и каверов на Янку Дягилеву. Казачьи песни и фольклорные древности звучат органично, Янка и классика - не очень. Так или иначе, "Пелагея" не давала сольных концертов в Москве несколько лет, а ТВ-шоу "Голос" держит одноименную голосистую девушку в фокусе внимания, так что аншлаг неминуем.

Где, когда, сколько: Зеленый театр ВДНХ; 27 июля; 2 000 - 6 000 руб.