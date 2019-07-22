В США учащимся разрешили отсутствовать на занятиях ради психического здоровья

Власти штата Орегон одобрили закон, расширяющий список официальных причин пропуска занятий для школьников и студентов. Теперь, помимо традиционного больничного, учащиеся получили право отсутствовать под предлогом восстановления своего психического состояния. Идея "дня психического здоровья" воплотилась в жизнь благодаря инициативе местных школьных активистов, которые таким образом решили поспособствовать решению проблемы с количеством самоубийств в штате.

По последним оценкам, Орегон занимает второе место в США по числу самоубийств среди людей в возрасте от 10 до 34 лет. За последний год, по данным исследования медицинской службы штата, более 17 процентов восьмиклассников всерьез намеревались самостоятельно расстаться с жизнью. По задумке авторов закона, возможность отсутствовать в школе под указанным предлогом должна помочь несовершеннолетним более открыто говорить о своих проблемах.

По новым правилам учащиеся, объявляя "день психического здоровья", смогут официально отсутствовать до пяти раз в трехмесячный период. Причем для этого не нужно будет заполнять какие-либо справки и иные документы. Если же потребуется отсутствовать чаще, тогда придется подписать заявление у директора. Новый закон был неоднозначно воспринят общественностью, в том числе родителями детей школьного возраста.

Нашлись и противники этой идеи, в основном из числа родителей, считающих, что проблема сама по себе надуманная. А поскольку никаких документов, подтверждающих необходимость отсутствия, от врачей не требуется, найдутся школьники, которые просто начнут прогуливать учебу, прикрываясь психологическими проблемами. Отмечается, что штат Орегон является одним из лидеров в США по числу прогулов, где по статистическим данным ежегодно один из шести школьников пропускает 10 процентов учебных дней без уважительных на то причин.