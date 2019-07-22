В Великобритании чайка похитила чихуахуа

В британском городе Пейнтон графства Девон, расположенном на юго-западе Англии, чайка утащила собаку прямо из сада ее хозяйки.
Как сообщает британский таблоид The Daily Mail, четырехлетний чихуахуа бурого окраса со светлыми пятнами по имени Гизмо в момент похищения находился на заднем дворе дома. Внезапно появившаяся чайка спикировала на собаку и унесла его в неизвестном направлении.
"Она унесла Гизмо довольно далеко, так как мы не смогли его больше увидеть. Я не знаю, сбросила ли она его и где он сейчас", - цитирует портал Devon Live слова 24-летней хозяйки пропавшей чихуахуа Бекка Хилл.
Теперь девушка надеется отыскать своего питомца при помощи социальных сетей.
По словам зоологов, подобные инциденты очень редки и совершенно не типичны для поведения чаек.