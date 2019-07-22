ВЦИОМ выяснил, сколько жителей России умеют играть в шахматы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) специально ко дню шахмат провел опрос, в ходе которого выяснилось, что больше половины россиян обладают навыками для игры.

По данным ВЦИОМ, 54% россиян умеют играть в шахматы. Это на 5 процентов больше, чем в 2010 году. При этом лишь 26% опрошенных за год садятся за игру более одного раза. Тех же, кто умеет играть, но уже не помнит, когда в последний раз садился за доску, стало 28%, против 26% в 2010-м.

Респондентов также попросили ответить на вопрос, чем же их привлекают шахматы? Самым популярным ответом стал: "Думать надо". Так считает 27% опрошенных. 16% уверены, что шахматы способствуют развитию стратегического мышления.

77% опрошенных ответили нет на вопрос "хотели бы вы научиться играть в шахматы?", а 21% высказал такое желание. При этом 57% опрошенных хотели бы, чтобы их дети и внуки постигли азы древней игры. По мнению 26% респондентов, это поможет развитию мышления, 22% уверены, что шахматы полезны для развития ума и интеллекта, а еще 17% - для общего развития.

В целом практически каждый россиянин связывает шахматы с развитием умственных способностей, памяти и дисциплинированности (94%).

Отвечая на вопрос относительно успехов нынешнего поколения российских шахматистов профессионалов, 15% опрошенных выразили уверенность, что наши гроссмейстеры до сих пор впереди планеты всей. Почти половина (49%) считает, что россияне в этом виде спорта занимают передовые места наряду с лучшими мастерами из других стран. 28% так и не смогли дать ответ, а 8% уверены, что российская школа шахмат сейчас отстает от лидеров.