Венецианский фестиваль закроется фильмом с Миком Джаггером

"Сожженная оранжевая ересь" - так называется триллер итальянского режиссера Джузеппе Капотонди, который будет показан вне конкурса на торжественной церемонии закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля 7 сентября сразу после вручения новым лауреатам почетных призов старейшего в мире киносмотра.

Зрителям обещан элегантный эротический триллер в стиле нуар об очередной встрече преступного мира с миром искусства. Фильм снят по бестселлеру Чарльза Уилфорда, и его действие происходит в современной Италии: Джеймс Фигейрес, известный художественный критик, встречает соблазнительную американку, которая наслаждается беззаботным путешествием по Европе, выполняя все свои прихоти. Оба любовника отправляются к берегам живописного озера Комо, где гостят в роскошном поместье влиятельного коллекционера живописи Кэссиди, который и подговаривает их совершить сенсационную кражу из студии художника Джерома Дебни его нового шедевра. И пока сладкая парочка проводит время с легендарным живописцем, они начинают понимать, что и художник не тот, кем кажется, и их миссия имеет какой-то иной смысл. Впрочем, герой достаточно амбициозен, чтобы для своей карьеры не остановиться ни перед чем - от поджога и ограбления до убийства…

Новинка заставляет насторожиться не только любителей кино, но и поклонников рок-музыки: роль Кэссиди играет 75-летний Мик Джаггер. В остальных ролях Клас Банг ("Дитя джунглей", "Квадрат"), Элизабет Дебики ("Стражи Галактики", "Эверест") и Дональд Сазерленд ("Казанова Феллини", "Двадцатый век"). Оператор фильма Дэвид Унгаро ("Коко Шанель и Игорь Стравинский").

Режиссер Джузеппе Капотонди пока был известен несколькими сериалами и драмой "Двойной час", где снял в главной роли российскую актрису Ксению Раппопорт.