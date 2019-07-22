Верховный суд разъяснил, за что отвечает рублем продавец недвижимости

В разгар летнего сезона Верховный суд РФ рассмотрел интересный спор о плохой даче и о рублевом эквиваленте ответственности продавца за продажу некачественной постройки. Для тех, кто пытается быстрее сбыть с рук негодную недвижимость, решение Верховного суда может оказаться неприятным сюрпризом, потому что платить таким гражданам за обман придется много и не один раз.

А началось все с желания некой гражданки в Липецкой области купить себе дачу - участок с домиком. Было это в 2015 году. Такой вариант нашелся у местного индивидуального предпринимателя. Стоила женская мечта дорого - больше трех миллионов рублей. После покупки прошло совсем немного времени, но его хватило, чтобы гражданка убедилась - она приобрела очень плохой дом, в котором обитать нельзя. Женщина отказалась от покупки и потребовала деньги назад. Вот только возвращать уплаченные деньги оказалось трудно и долго. Получилось это сделать лишь через суд. Но и оно выполнялось очень не просто.

Поэтому гражданка пошла в суд второй раз с новым иском к продавцу дачи, чтобы тот заплатил ей за мучительное возвращение денег.

Точнее, в интересах дамы в суд пошла местная организация по защите прав потребителей. В иске было требование выплаты неустойки, компенсации морального вреда и требование заплатить штраф. В суде представитель организации заявил, что "отказ от исполнения договора купли-продажи, требования возврата денег, уплаченных за товар, и возмещение убытков индивидуальный предприниматель добровольно не выполнил".

Уточним, районный суд расторг договор купли-продажи, взыскал с продавца три миллиона, убытки - 565 821 рубль, неустойку в 300 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 30 тысяч и штраф в 100 тысяч рублей. Решение суда было исполнено лишь в конце 2017 года. С момента продажи дома прошли годы.

Возмущенная покупательница попросила взыскать с нежелающего выполнить требование суда индивидуального предпринимателя неустойку "по день фактического исполнения решения суда" в размере 3 542 000 тысячи рублей и моральный вред в 150 тысяч рублей. И райсуд пошел ей навстречу. Правда, взыскал с продавца меньше. Суд вынес решение о неустойке в 80 тысяч рублей плюс 25 тысяч госпошлины, а в компенсации морального вреда и в штрафе - отказал.

Областной суд с таким решением согласился. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда дело изучила и нашла нарушения. Вот что увидел в этом деле Верховный суд. Судя по документам, в августе 2017 года вступило в силу решение райсуда, по которому с индивидуального предпринимателя взыскана стоимость дома с участком. Плюс "неустойка за нарушение срока удовлетворения требований потребителя о возврате денежных средств в размере 300 000 рублей, убытки в 565 821 рубль, моральный вред в 30 тысяч и штраф в 100 тысяч рублей". Тогда истица попросила суд взыскать с нерадивого продавца еще денег - неустойку за просрочку, так как добровольно продавец делать это не стал.

Суд исходил из того, что за нарушение сроков возврата потребителю денег за товар истец вправе требовать неустойку. Заплатить придется за период с момента вынесения решения суда и до дня его фактического исполнения. Об этом говорится в Законе "О защите прав потребителей". Правда, размер неустойки суд снизил до 80 тысяч рублей. Моральный вред суд взыскивать отказался, так как предыдущий суд за этот вред уже взял деньги. Суд еще отказался брать с продавца штраф, заявив, что штраф - "дополнительная однократная санкция, которая применяется к недобросовестному ответчику (продавцу) в случае отказа добровольно идти навстречу потребителю". И такую меру ответственности уже применял суд в первый раз.

С отказами местных судов не согласился. Разъяснения он начал со статьи 15 Закона "О защите прав потребителей". Размер компенсации морального вреда определяет суд, и этот размер совсем не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Поэтому суд "установил право истца на выплату ей неустойки за время с момента вынесения решения суда и до его фактического исполнения". Верховный суд подчеркнул - факт нарушения прав потребителя "за иной период" является достаточным условием для удовлетворения иска о компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. Ссылка местных судов на то, что компенсация морального вреда в этом деле уже один раз присуждалась - несостоятельна, заявил Верховный суд и подчеркнул - эта компенсация взыскивалась первый раз за другое нарушение.

Размер компенсации морального вреда определяет суд, и он не зависит от размера вреда

По Закону "О защите прав потребителей" (статья 13) суд взыскивает за несоблюдение требования добровольно заплатить, что требует потребитель, штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной потребителю. Так что взыскивать штраф надо "в силу прямого указания закона". Вывод местного суда о том, что штраф - однократная санкция и в дальнейшем ответчик освобождается от его уплаты - ошибка, подчеркнул Верховный суд. И, отменив все решения местных судов, велел пересмотреть спор заново.