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22.07.2019,  
09:11
Текст:  Антон Валагин

Видео: Су-30 ВВС Венесуэлы перехватил американского разведчика

В Сети появилось видео перехвата американского самолета-разведчика EP-3 истребителем Су-30 ВВС Венесуэлы. Инцидент произошел 19 июля над Карибским морем.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Южное командование армии Соединенных Штатов обвинило венесуэльского летчика в "агрессивном преследовании"- якобы действия истребителя Су-30 "подвергали риску экипаж и самолет" ВВС США. По словам  американцев, их разведчик  выполнял задачи в международном воздушном пространстве.

В минобороны Венесуэлы уточнили, что прилетевший с северо-запада Карибского моря самолет ВВС США нарушил воздушное пространство страны и не отвечал  на запросы. Навстречу был поднят перехватчик Су-30, проводивший нарушителя к выходу  из региона.

- Действия пилота Су-30 демонстрируют, что Россиия безответственно оказывает военную поддержку режиму Мадуро, - заявили американцы.

- В лучших традиция ВКС, - пишут комментаторы видео.

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