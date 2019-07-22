В США заявили о преследовании Венесуэлой американского самолета-разведчика

Истребитель Су-30 вооруженных сил Венесуэлы "агрессивно преследовал" американский разведывательный самолет EP-3. С таким заявлением выступило в соцсетях южное командование ВС США.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 19 июля. В Пентагоне утверждают, что венесуэльский Су-30 якобы "подверг риску экипаж и самолет" США. Американская сторона настаивает, что ЕР-3 выполнял задачи в международном воздушном пространстве над Карибским морем, пишет РИА Новости.

Ранее министерство обороны Венесуэлы сообщило о том, что американский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство страны. ЕР-3 следовал с северо-запада Карибского моря в направлении города Майкетия. Оказавшись в воздушном пространстве Венесуэлы, экипаж не назвал свою частоту и не соблюдал установленные процедуры. На перехват был направлен Су-30, установивший, что нарушителем является летательный аппарат для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США. После обнаружения, американский самолет изменил курс, его сопроводили до границы региона.