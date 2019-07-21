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Рубрика: В мире

Венесуэла заявила об обнаружении американского самолета-разведчика

Венесуэла обнаружила американский самолет-разведчик над своей территорией. Воздушное судно следовало с северо- запада Карибского моря в направлении города Майкетия.

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Отмечается, что самолет, попав в воздушное пространство Венесуэлы, не назвал свою частоту и не соблюдал установленные процедуры. Был отдан приказ об отправке перехватчиков. Они идентифицировали, что нарушителем является летательный аппарат для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США.

Самолет после обнаружения изменил курс, его сопроводили до границы региона.

Ранее министерство транспорта США ввело полный запрет на выполнение всех коммерческих пассажирских и грузовых авиарейсов между Соединенными Штатами и Венесуэлой.

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