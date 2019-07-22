Визовый режим между Беларусью и ЕС может быть упрощен в 2020 году

После вступления в силу изменения в визовый кодекс, предполагает глава представительства ЕС в РБ Андреа Викторин, возможно состоится и подписание соглашения об упрощении визового режима между Минском и Европейским союзом.

Брюссельский чиновник в беседе с журналистами 22 июля не стала называть конкретной даты, но не исключает, что это может произойти до 2 февраля 2020 года, когда вступят в силу изменения в визовый кодекс и шенгенская виза подорожает до 80 евро, информирует БЕЛТА. "Я не могу назвать конкретную дату, но фактически все документы уже подготовлены и обе стороны проходят необходимые правовые юридические процедуры", - уточнила Андреа Викторин. Этой работой, добавила она, с обеих сторон занимается специальная комиссия, которая, возможно, завершит свою деятельность до ноября 2019 года.

Кстати, ЕС ждет от белорусской стороны определения конкретной даты проведения встречи высокого уровня по линии "Восточного партнерства", которая запланирована на осень 2019 года в Минске. "Мы сделали предложение белорусской стороне и ожидаем ответа, чтобы верховный представитель также могла присутствовать на встрече", - пояснила Викторин.

По ее словам, главной темой предстоящего мероприятия станет будущее "Восточного партнерства". Это четыре главные области сотрудничества: более сильная экономика, более тесные связи и возможность построения таких связей, более эффективное управление и более сильное общество. "Мы хотим услышать мнение и отношение всех стран-участниц "Восточного партнерства", - добавила она.

Глава представительства ЕС отметила значительный прогресс в отношениях с Беларусью за последние годы. В частности, практически вдвое увеличен объем помощи со стороны Европейского банка реконструкции и развития. "Создана координационная группа, которая встречается раз в полгода, обсуждает проблемы, связанные с правами человека, торговлей, экономическим развитием, таможенной сферой. Важно, чтобы эти проблемы обсуждались специалистами в тесном сотрудничестве", - считает европейский дипломат.

На взаимной основе, сообщила она, в последнее время возрастает интерес и к твининг-проектам. Они уже реализуются между Национальным банком Беларуси и банками Польши, Германии, Литвы. "Заинтересованность наблюдается со стороны ЕС, так как это дает возможность специалистам из государственных учреждений ЕС делиться опытом с белорусскими коллегами", - добавила Викторин.

Твининг-проекты, уточняет агентство, предполагают совместное использование экспертного потенциала органов государственного управления стран ЕС и стран-бенефициаров для достижения конкретно оговоренных обязательных практических результатов.