Владимиру Путину рассказали о проектах "Ростеха"

О новой вакцине от гриппа, поддельной питьевой воде и рекордах "Ростеха" Владимиру Путину рассказал глава корпорации Сергей Чемезов. В понедельник он представил президенту ежегодный отчет о деятельности компании.

Важная сфера деятельности "Ростеха" - здравоохранение. Сергей Чемезов рассказал президенту, что уже осенью можно будет привиться вакциной от гриппа, которая была произведена компанией.

"Мы завершили регистрацию четырехвалентной вакцины от гриппа. Впервые в России произведена эта вакцина. Она была создана нашими микробиологами. Сегодня мы производим эту вакцину с самого начала, с нулевого цикла - от антигена до выпуска уже готовой продукции. В сентябре мы уже сможем вакцинировать население этой новой вакциной", - сообщил он.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" "Ростех" также создает новые виды диагностического и лечебного оборудования, строит и оснащает медицинские клиники в регионах России. "К нам сейчас обращаются многие губернаторы, просят помочь им построить больницы, достаточно высокотехнологичные клиники", - сообщил Чемезов и добавил, что компания готова принять в этом участие, если будет такое поручение от президента.

Доля фальсификата на рынке питьевой воды составляет 25-30 процентов, а в некоторых регионах и до 80 процентов

Глава "Ростеха" также рассказал президенту, что большая работа проделана и в сфере маркировки продукции. Так, корпорация вместе с минсельхозом к концу года запустят маркировку молочных товаров. По словам Чемезова, это важно, чтобы избежать фальсификации.

Но самая подделываемая продукция в России - питьевая вода. "Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%", - рассказал Чемезов и также призвал начать маркировку этой продукции.

Рассказывая в целом о результатах работы компании, Чемезов сообщил, что в прошлом году "Рособоронэкспорт" поставил продукции за рубеж на рекордную сумму, самую большую за весь период своего существования, - 13,7 миллиарда.

"Твердый портфель заказов на военную технику достиг 55 миллиардов. Выручка от реализации гражданской продукции приблизилась уже к 30 процентам. Я надеюсь, те обязательства, которые мы взяли на себя - к 2025 году добиться уже 50 процентов, - мы должны выполнить", - заявил глава "Ростеха". Он также рассказал о полученных проблемных активах компании. В 2018 году значительные усилия "Ростеха" были брошены на их оздоровление. "В частности, в 2018 году продолжились мероприятия по интеграции в состав корпорации холдинга "Уралвагонзавод". Если в период, когда мы получили это предприятие, убытки составляли 4,2 миллиарда, то к концу 2018 года уже уменьшились в два раза и составили 2,1 миллиарда", - доложил Чемезов президенту.

Сергей Чемезов также сообщил о начале реализации интеграции ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) в состав корпорации "Ростех".

"Докапитализация еще нужна?" - уточнил Путин.

"Да. Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 млрд!" - пояснил глава "Ростеха". По его словам, прежде всего эта сумма необходима для того, чтобы была реализована программа по созданию самолетов МС-21. "Очень большой объем кредитных обязательств, которые были получены "по наследству" еще со времен 90-х годов - начала 2000-х годов. Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов", - подытожил Чемезов.

В целом, по словам главы "Ростеха", компания активно участвует и в реализации национальных проектов. "Наша структура разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, а также промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейна", - доложил Чемезов.