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22.07.2019 19:05
Рубрика: В мире

Борис пакует чемоданы

В премьерской резиденции на Даунинг-стрит готовятся к приему нового хозяина
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
Во вторник британцы узнают имя нового главы правящей в стране Консервативной партии, который станет также премьером Соединенного Королевства. Мало кто сомневается в том, что это будет Борис Джонсон.
Борис Джонсон готов на все, чтобы вывести Британию из ЕС. Осталось только переехать в резиденцию премьера. Фото: REUTERS Борис Джонсон готов на все, чтобы вывести Британию из ЕС. Осталось только переехать в резиденцию премьера. Фото: REUTERS
Борис Джонсон готов на все, чтобы вывести Британию из ЕС. Осталось только переехать в резиденцию премьера. Фото: REUTERS

В понедельник завершилось голосование по почте, в ходе которого консерваторы выбирали себе лидера из двух оставшихся к финальному этапу сложной выборной процедуры кандидатов - экс-главы МИД Бориса Джонсона и действующего главы МИД Джереми Ханта. Международный уклон обоих кандидатов не случаен: на самом деле тори выбрали один из двух вариантов выхода страны из Евросоюза 31 октября.

Министр финансов Великобритании объявил о своей отставке

Планы в отношении "брекзита" министра иностранных дел Ханта очень похожи на те, что пыталась реализовать нынешний пока еще премьер Тереза Мэй: желание договориться с Брюсселем и своим парламентом. К чему это привело Мэй, можно будет наблюдать в среду, когда она официально передаст премьерские полномочия своему преемнику. Никаких кардинальных изменений ситуации не предвидится и в том случае, если премьером станет Хант.

Совсем иначе видит будущее "брекзита" Джонсон. Он обещает, что, если Евросоюз не пойдет на уступки - а лидеры стран ЕС и представители Еврокомиссии неоднократно исключали такую возможность, - Британия выйдет из союза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Брюсселем. Такой шаг, как ожидают, нанесет удар по британской экономике. Уже на прошлой неделе, когда имя Джонсона называлось только с приставкой "наиболее вероятный", британский фунт побил полугодовой рекорд падения по отношению к евро. А всего с момента референдума в 2016 году, когда британцы проголосовали за выход из ЕС, курс фунта по отношению к евро упал на 14 процентов. Причем в ходе теледебатов Джонсон не исключал возможности выхода без сделки с Брюсселем, даже если для этого придется каким-то образом обойти вето парламента. В штабе кандидата, как сообщил канал Sky news, уже прорабатывают схемы, которые позволят отправить нижнюю палату на каникулы перед 31 октября, чтобы у депутатов не было возможности в последний момент остановить нового премьера. Говорят и о том, что, если запланировать традиционное выступление королевы Елизаветы II перед двумя палатами парламента, открывающее парламентскую сессию, на 1 ноября, то руки у депутатов будут связаны. И, судя по всему, этот вариант не вызывает возражений у большинства тори, которые хотели бы видеть своим лидером именно Джонсона.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Однако, как утверждает британское издание Guardian, "триумфальный марш Бориса Джонсона на Даунинг-стрит будет омрачен тщательно запланированной серией отставок высокопоставленных министров, которые вернутся на скамейку запасных, поклявшись чинить препятствия любым действиям, направленным на "брекзит" без сделки". И главный удар нанес Джонсону канцлер казначейства Филип Хаммонд, заявивший во время популярного "Шоу Эндрю Марра": "Если предположить, что следующим премьером станет Борис Джонсон, одним из условий работы в его правительстве, как я понимаю, будет согласие на выход без соглашения 31 октября, а это не то, под чем я мог бы поставить свою подпись". Он не исключил, что, в случае необходимости, проголосует за вынесение вотума недоверия правительству. В интервью Le Monde и Sddeutsche Zeitung один из самых влиятельных тори сказал, что пойдет на все, чтобы не допустить "брекзита" на условиях, не одобренных нижней палатой парламента, и не исключил даже возможности повторного референдума. "Должна быть новая честная попытка достичь консенсуса. Если мы не найдем решение сами, нам, возможно, придется попросить британцев в той или иной форме снова высказать свое мнение", - считает он.

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