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Рубрика: Власть

Анонимные фейки

Военное ведомство РФ опровергло сообщения о российских военных в Идлибе
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
Минобороны России второй раз за последние дни опровергло появившуюся на Западе информацию об участии наших военных в боевых действиях на северо-западе Сирии.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Очередной комментарий ведомства касается утверждения, что самолеты ВКС России якобы нанесли удар по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб). Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" в Минобороны России назвали откровенным фейком. "Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирии не выполняла", - сообщили в ведомстве.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Минобороны опровергло участие сухопутных войск РФ в боях за Идлиб

Напомним, что в середине прошлой недели похожий информационный вброс предприняло британское информационное агентство Reuters. Оно распространило известие о том, что в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб якобы активно участвуют сухопутные войска и специальные подразделения России.

Тогда нашим военным пришлось объяснять, что никаких российских сухопутных войск в Сирии не было и нет. В ведомстве отметили, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями 2017 года по периметру зоны деэскалации Идлиб размещены только наблюдательные посты военной полиции РФ. Совместно с турецкими коллегами они осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня в этом районе Сирии.

Стоит иметь в виду, что зона деэскалации, о которой идет речь, - наиболее обширная. Она захватывает провинцию Идлиб, а также граничащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. В общей сложности там проживают более миллиона сирийцев. Эту зону контролируют вооруженные формирования, общая численность которых, по некоторым данным, превышает 14 тысячи человек.

Не секрет, что большинство беспилотников, с помощью которых террористы неоднократно и безуспешно пытались атаковать авиабазу РФ Хмеймим, были выпущены с территории Идлиба.

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